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Lama Cirúrgica

Funcionário de hospital confirma reúso de agulhas em cirurgias no ES

Instrumentador cirúrgico diz que dono de empresa mandava reprocessar material

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 01:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 01:49
Material apreendido na Operação Lama Cirúrgica, que desvendou reutilização de itens em cirurgias Crédito: Kaique Dias
Depoimentos prestados à Justiça confirmam o reúso de agulhas e falsificação de etiquetas no caso da Operação Lama Cirúrgica. Quatro médicos e cinco empresários são acusados de envolvimento em um esquema de reutilização de equipamentos descartáveis em cirurgias.
Foram nove depoimentos prestados na segunda-feira (18). Entre eles está o do instrumentador cirúrgico Vagner de Souza Silvano, que trabalhava para a empresa Golden Hospitalar, que revendia materiais cirúrgicos que deveriam ser descartados. A fraude consistia em cobrar de planos de saúde, como se fossem novos, materiais cirúrgicos de uso único, mas por eles ilegalmente reprocessado.
Segundo o profissional, era ele quem levava agulhas para serem reprocessadas a pedido de Marcos Stein, um dos donos da Golden Hospitalar e réu no processo. Ele dizia que as agulhas eram utilizadas (nas cirurgias) e voltavam para a empresa, e com a autorização de Marcos as encaminhava para empresa Esterileto para reprocessá-las.
Chegava no hospital a caixa lacrada com o material cirúrgico. Nessas caixas havia agulhas reprocessadas. Eu trabalhava com material de implante e não sabia que essas agulhas que estavam na caixa eram proibidas de serem reprocessadas. Quando levava as agulhas para a Esterileto achava que as agulhas poderiam ser reprocessadas, conta.
Esse profissional também tinha a função de auxiliar os médicos nas realização de cirurgias. Ele relatou que já presenciou trocas de materiais durante o procedimento. O plano de saúde autorizava o uso de equipo de duas vias que era mais caro e na hora era utilizado o de quatro vias que era mais barato. No entanto, era informado que foi utilizado o equipo de duas vias que era mais caro, relatou o profissional.
O delegado Alexandre Passamani Galvão, responsável por concluir o inquérito de investigação, relatou que foram encontradas na sede da Golden Equipamentos diversas etiquetas de produtos para saúde com indicativos de fraude. Era solicitado a gráfica a reprodução de etiquetas com alteração de diversas informações constantes das originais, tais como, lote, código, data de validade, e outras informações por ventura vinculadas a identificação dos produtos, inclusive havia erros de ortografia.
> Empresários e enfermeiro são presos por reutilizar produtos cirúrgicos
A reprodução e clonagem nas etiquetas para produtos de saúde tinha como objetivo a cobrança de produtos que não eram utilizados em procedimentos cirúrgicos, bem como, a cobrança por produtos reprocessados e a cobrança por produtos alterados em procedimentos cirúrgicos em desconformidade com as autorizações dos planos de saúde, em possível caracterização de lesão financeira as operadoras de saúde e produtos reprocessados com a finalidade de majorar os lucros da empresa Golden Equipamentos, declara.
> Empresa em Vitória é alvo da operação "Lama Cirúrgica"
Segundo o assistente de acusação, Renan Sales, após ouvir algumas testemunhas de acusação, possível confirmar toda prova produzida nos autos. As testemunhas narram, com riqueza de detalhes, como a organização criminosa formada por médicos e empresários fazia para praticar estelionatos e crimes contra a saúde. Esperamos que essa ação penal seja julgada de forma breve, condenando os acusados em penas severas., disse.
O CASO
Na denúncia, o Ministério Público Estadual informou que em pelo menos 52 cirurgias feitas pelos médicos existe indício de materiais reprocessados. Foram presos os ortopedistas Nilo Lemos Neto, Marcos Robson de Cássia e Rodrigo Souza Soares. No entanto, somente o último permanece na prisão.
> Veja tudo o que já foi publicado sobre a Operação Lama Cirúrgica
OUTRO LADO
A reportagem procurou na noite desta terça-feira (18) a advogada Paula Gomes que consta no processo como defensora de Marcos Stein, um dos donos da Golden Hospitalar para comentar o depoimento de Vagner Silvano. No entanto ela não atendeu às ligações.

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