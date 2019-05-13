Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Frente fria: Pedra Azul pode ter mínima de 11ºC no fim de semana
Domingos Martins

Frente fria: Pedra Azul pode ter mínima de 11ºC no fim de semana

De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria vai trazer chuvas fortes para o ES principalmente a partir de quarta-feira (15)

Publicado em 

13 mai 2019 às 14:31

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 14:31

Pedra Azul Crédito: Gildo Loyola/Arquivo AG
Quem está ansioso para curtir uma prévia do frio do inverno, o próximo sábado (18), em Pedra Azul, Domingos Martins, está imperdível. Segundo previsão do Instituto Climatempo, os termômetros devem atingir 11ºC na Região Serrana. 
> Nova frente fria chega ao Espírito Santo com previsão de chuva forte
As temperaturas devem cair durante a semana, por conta da nova mudança no tempo. De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria vai trazer chuvas fortes para o ES principalmente a partir de quarta-feira (15).
No decorrer da quarta-feira (15) o tempo muda de vez no Estado, com risco de chuva forte. Na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), o Espírito Santo fica em atenção para chuva forte e o mar deve ficar bastante agitado. 
> Domingo tem a madrugada mais fria do ano em Vitória
Em Pedra Azul, o ápice do frio acontece no sábado (18), com previsão de mínima de 11ºC e máxima de 21ºC. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pedra Azul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados