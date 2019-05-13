Frente fria: Pedra Azul pode ter mínima de 11ºC no fim de semana

Pedra Azul Crédito: Gildo Loyola/Arquivo AG

Quem está ansioso para curtir uma prévia do frio do inverno, o próximo sábado (18), em Pedra Azul, Domingos Martins, está imperdível. Segundo previsão do Instituto Climatempo, os termômetros devem atingir 11ºC na Região Serrana.

As temperaturas devem cair durante a semana, por conta da nova mudança no tempo. De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria vai trazer chuvas fortes para o ES principalmente a partir de quarta-feira (15).

No decorrer da quarta-feira (15) o tempo muda de vez no Estado, com risco de chuva forte. Na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), o Espírito Santo fica em atenção para chuva forte e o mar deve ficar bastante agitado.