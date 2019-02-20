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Ocorrências

Forte chuva provoca estragos na Grande Vitória

O alambrado de um campo de futebol em Carapina, na Serra, tombou por conta da tempestade; em Vitória, uma árvore caiu e atingiu a calha e parte de uma caixa d'água no bairro Comdusa
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

20 fev 2019 às 19:19

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 19:19

Com o temporal, árvores caíram em Carapina, na Rua São Domingos Crédito: Internauta | Gazeta Online
A chuva que atingiu várias cidades do Espírito Santo no início da tarde desta quarta-feira (20) foi relativamente rápida, mas deixou estragos na Grande Vitória. Um internauta do Gazeta Online informou que, por conta da tempestade, o alambrado do Campo de Futebol do Ipiranga caiu em Carapina Grande, na Serra. O temporal também derrubou uma árvore no município.
A Defesa Civil de Vitória relatou que foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Comdusa. Uma árvore caiu durante a chuva e atingiu a calha e parte da caixa d'água de uma residência, sem causar danos estruturais ao imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a árvore de cima do imóvel, e a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) informou que realizará a limpeza no local.
Já por volta das 17h50, outra árvore caiu, desta vez em cima de um carro na Rua Celso Calmon, esquina com a Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto.
Árvore caiu e atingiu carro na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
Por conta do acúmulo de água na pista, um trecho da Avenida Norte-Sul ficou interditada no início da noite desta quarta-feira (20).
Trecho ficou interditado na Norte-Sul Crédito: Anna Beatriz Brito
> Homem morre após ser atingido por raio em Cariacica
O órgão informou, ainda, que a Central de Serviços da PMV reforçou o monitoramento das seis estações de bombeamento da Capital e confirmou que todas estão funcionando devidamente para garantir o escoamento das águas com mais fluidez. A Defesa Civil de Vila Velha e a de Cariacica não registraram nenhuma ocorrência até as 17h desta quarta-feira (20).
Acionada pela reportagem às 15h20, a Defesa Civil da Serra, de Guarapari e de Viana não responderam à demanda.
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Avenida Dante Michelini, em Vitória
Centro de Vitória
Jardim da Penha, em Vitória
São Torquato, em Vila Velha

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