Forte chuva provoca estragos na Grande Vitória

A Defesa Civil derelatou que foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Comdusa. Uma árvore caiu durante a chuva e atingiu a calha e parte da caixa d'água de uma residência, sem causar danos estruturais ao imóvel. Ofoi acionado para retirar a árvore de cima do imóvel, e ainformou que realizará a limpeza no local.