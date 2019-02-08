Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta

Forte chuva alaga ruas e avenidas no Espírito Santo

Até o momento, foram registrados pontos de alagamento em Vitória, Vila Velha, Viana, Cariacica e Barra de São Francisco

Publicado em 

07 fev 2019 às 23:01

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 23:01

Final da Avenida Fortaleza, Itapoã Crédito: Marcelo Moreira Dias Duarte | Internauta
Após dias de muito calor no Espírito Santo, a chuva veio com tudo e alagou ruas e avenidas do Estado, na noite desta quinta-feira (7). Uma avenida em Barra de São Francisco ficou alagada e os motoristas que passaram no local tiveram que prestar bastante atenção.
VILA VELHA
Em Vila Velha, pontos de alagamentos foram registrados na Avenida Antônio Gil Veloso — na Praia da Costa — em Santa Mônica. A chuva tomou conta também da Avenida Fortaleza, em Itapoã, Avenida Carlos Lindenberg, Avenida Santa Leopoldina, na pracinha de Jardim Marilândia e em Cobilândia.
VITÓRIA
Na Capital, Jardim Camburi, Avenida Cezar Hilal, Centro de Vitória e Reta da Penha — na altura da Caixa Econômica, também registraram alagamentos. 
> Espírito Santo sob alerta de chuva, tempestade de raios e granizo
VIANA
Em Viana, a universitária Ingrid Felipe D'ajuda, de 20 anos, afirmou que a Rua Luiza Cazoti ficou completamente tomada pela água da chuva. Segundo ela, a água invadiu várias residências no local. "Tem um monte de gente perdendo as coisas, entrando água dentro das casas. Antes não ficava assim", disse. 
Segundo a Defesa Civil do município, um muro desmoronou no Bairro Canaã, atingindo somente o quintal de uma casa. Não houve feridos. Havia um pequeno ponto de alagamento no Viaduto de Viana, mas os carros conseguem passar.
CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica informou que houve pontos de alagamento em Jardim América, Campo Grande, Itacibá, Vale Esperança e Flexal. Uma árvore caiu sobre uma residência em Flexal II e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O morador foi retirado de casa por populares, mas sem ferimentos.
DEFESA CIVIL
Uma nota emitida na noite desta quinta-feira (7), pela Prefeitura de Vila Velha, informou que o órgão agiu para minimizar os impactos das fortes chuvas. 
"Equipes das secretarias municipais de Defesa Social e Trânsito/Defesa Civil, de Obras, de Serviços Urbanos e de Assistência Social monitoram todas as regiões da cidade. As três estações de bombeamento (Guaranhus, Sítio Batalha e Canal da Costa) funcionam normalmente, mesmo sob intenso volume pluvial", disse.
A prefeitura pede para que evite se aproximar de pontos de alagamento. Em caso de necessidade, o órgão pede que a Defesa Civil por meio dos números 199 ou 99895-010.
FOTOS
VÍDEOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados