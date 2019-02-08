Forte chuva alaga ruas e avenidas no Espírito Santo

Final da Avenida Fortaleza, Itapoã Crédito: Marcelo Moreira Dias Duarte | Internauta

Após dias de muito calor no Espírito Santo, a chuva veio com tudo e alagou ruas e avenidas do Estado, na noite desta quinta-feira (7). Uma avenida em Barra de São Francisco ficou alagada e os motoristas que passaram no local tiveram que prestar bastante atenção.

VILA VELHA

Em Vila Velha, pontos de alagamentos foram registrados na Avenida Antônio Gil Veloso — na Praia da Costa — em Santa Mônica. A chuva tomou conta também da Avenida Fortaleza, em Itapoã, Avenida Carlos Lindenberg, Avenida Santa Leopoldina, na pracinha de Jardim Marilândia e em Cobilândia.

VITÓRIA

Na Capital, Jardim Camburi, Avenida Cezar Hilal, Centro de Vitória e Reta da Penha — na altura da Caixa Econômica, também registraram alagamentos.

VIANA

Em Viana, a universitária Ingrid Felipe D'ajuda, de 20 anos, afirmou que a Rua Luiza Cazoti ficou completamente tomada pela água da chuva. Segundo ela, a água invadiu várias residências no local. "Tem um monte de gente perdendo as coisas, entrando água dentro das casas. Antes não ficava assim", disse.

Segundo a Defesa Civil do município, um muro desmoronou no Bairro Canaã, atingindo somente o quintal de uma casa. Não houve feridos. Havia um pequeno ponto de alagamento no Viaduto de Viana, mas os carros conseguem passar.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou que houve pontos de alagamento em Jardim América, Campo Grande, Itacibá, Vale Esperança e Flexal. Uma árvore caiu sobre uma residência em Flexal II e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O morador foi retirado de casa por populares, mas sem ferimentos.

DEFESA CIVIL

Uma nota emitida na noite desta quinta-feira (7), pela Prefeitura de Vila Velha, informou que o órgão agiu para minimizar os impactos das fortes chuvas.

"Equipes das secretarias municipais de Defesa Social e Trânsito/Defesa Civil, de Obras, de Serviços Urbanos e de Assistência Social monitoram todas as regiões da cidade. As três estações de bombeamento (Guaranhus, Sítio Batalha e Canal da Costa) funcionam normalmente, mesmo sob intenso volume pluvial", disse.

A prefeitura pede para que evite se aproximar de pontos de alagamento. Em caso de necessidade, o órgão pede que a Defesa Civil por meio dos números 199 ou 99895-010.

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