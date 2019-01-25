Um incêndio em uma área de restinga espalhou muita fumaça na Curva da Jurema, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (25). Segundo a Guarda Municipal, o incêndio começou por volta das 10h30. Os Bombeiros informaram que o fogo foi controlado.

A Guarda informou que, provavelmente, o fogo começou por causa do calor muito forte na região. A Polícia Militar chegou primeiro ao local e parou um caminhão pipa que estava passando na Avenida Américo Buaiz.

Logo depois, o Corpo de Bombeiros foi chamado. A fumaça se espalhou e foi percebida por quem passa pela região.

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que a equipe foi acionada e constatou que o fogo atingiu uma pequena área. De acordo com a corporação, a guarnição já fez o controle do incêndio.

A Guarda Municipal informou um novo incêndio no início a tarde. O Corpo de Bombeiros foi questionado novamente e disse que combateu as chamas.

Your browser does not support the audio element. Fogo em restinga da Curva da Jurema espalha fumaça por Vitória

FALTA DE CHUVA

Vitória sofre com déficit de calor neste verão 2019 Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Espírito Santo, assim como todo o Estado, está sofrendo com a escassez de chuva. De acordo com dados do Instituto de Meteorologia (Inmet), divulgados pelo Instituto Climatempo, Vitória é a segunda capital do Brasil que registrou menos chuva em 2019 até esta segunda-feira (21). A Capital do, assim como todo o Estado, está sofrendo com a escassez de chuva. De acordo com dados do, divulgados peloé a segunda capital doque registrou menos chuva em 2019 até esta segunda-feira (21).

No topo de lista está Aracaju, no Sergipe, que registrou 3,6 milímetros de chuva até ontem; em 2º lugar, Vitória, com 8,2 milímetros; em 3º, Boa Vista, em Roraima, com 8,4 milímetros de chuva; em 4º, Natal, no Rio Grande do Norte, com 12,7 milímetros e, por último, Salvador, na Bahia, com apenas 15,9 milímetros de chuva.

O Inmet apontou que com relação às capitais, o déficit de chuva está em 94% da média de janeiro em Vitória, 78% em Belo Horizonte e 53% em São Paulo, até o último dia 17.

POR QUE ESTÁ FAZENDO TANTO CALOR?

O "calorão" tem motivo. O verão 2019 tem um diferencial importante e que determina mudanças nas características básicas da estação em cada região do Brasil. A estação está sendo influenciada pelo fenômeno El Niño, que se efetiva com fraca e moderada intensidade desde o fim de dezembro de 2018 e neste começo de 2019.

O El Niño é um fenômeno climático de escala global, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, predominantemente na sua faixa equatorial; ele ocorre em intervalos médios de 4 anos. Este aquecimento é geralmente observado no mês de dezembro, próximo ao Natal, por isso recebeu o nome de “El Niño”, em referência ao “Niño Jesus” (Menino Jesus), que foi dado por pescadores peruanos.

PODE VOLTAR A CHOVER NO ES NESTA SEMANA

O Climatempo afirmou ao Gazeta Online nesta segunda-feira (21) que pode voltar a chover no Espírito Santo no final desta semana; uma massa seca continua barrando a formação de nuvens carregadas no Estado e em parte do Leste e Norte de Minas Gerais.

De todo o Sudeste, o maior risco de temporais é para o leste de São Paulo, o Sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Já na Grande Vitória, assim como grande parte do Espírito Santo, ainda não terá chuva nesta terça-feira (22) e somente no final da semana a umidade deve aumentar no Estado capixaba e no leste de Minas; com isso, a possibilidade do retorno de algumas pancadas de chuva é grande, mas o calor intenso não deve dar trégua.