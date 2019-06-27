Fluxo de passageiros deve crescer 12% em julho no Aeroporto de Vitória

Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ | Arquivo

férias de julho chegando, a expectativa é de que a movimentação no Aeroporto de Vitória aumente consideravelmente. De acordo com a Infraero, do dia 28 de junho ao dia 4 de agosto, calcula-se um acréscimo de 12% no fluxo de passageiros em relação à 2018. Com aschegando, a expectativa é de que a movimentação noaumente consideravelmente. De acordo com a, do dia 28 de junho ao dia 4 de agosto, calcula-se um acréscimo de 12% no fluxo de passageiros em relação à 2018.

capixaba 344.538 pessoas — uma diferença de 41.344 passageiros. A empresa diz que, para este ano, são esperados 385.882 viajantes entre embarques e desembarques, enquanto em período similar no ano passado, transitaram pelo aeroporto344.538 pessoas — uma diferença de 41.344 passageiros.

O número de aeronaves também deve crescer cerca de 12% em comparação às férias de julho de 2018. Serão 3.189, sendo que foram registradas 2.848 em operação no ano anterior. A estimativa leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas.

Com capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano, até maio de 2019, o Aeroporto de Vitória contabilizou 1,36 milhão entre embarques e desembarques e 17,9 mil aeronaves. Atualmente, três companhias aéreas operam com voos regulares a partir do Eurico de Aguiar Salles, que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros — como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.

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