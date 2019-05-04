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Sem alvará

Fiscalização acaba com duas festas clandestinas em Vila Velha

Estabelecimentos não tinham alvará de prefeitura

Publicado em 

04 mai 2019 às 19:31

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 19:31

Fiscalização inibe a realização de duas festas clandestinas em Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha
Dois estabelecimentos que realizavam festas funk irregulares foram fechadas durante a madrugada deste sábado (04), em Vila Velha, em uma operação operação de fiscalização realizada pela Guarda Municipal, em conjunto com a Policia Militar (PM). Em um dos estabelecimentos, foram apreendidos 30 comprimidos de ecstasy. A droga e o responsável pela festa foram apresentados na 2ª Delegacia Regional do município. 
Em uma casa na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Planalto, além da apreensão da droga, os responsáveis, tanto pelo estabelecimento quanto pela festa, foram orientados a não realizá-la até que os alvarás sejam reavaliados pela Prefeitura, já que a autorização se limita a organização apenas de eventos sociais.
No bairro Pedra dos Búzios, a PM fez evacuação de outro estabelecimento que estava promovendo uma festa de forma irregular. Por causa disso, os fiscais de Vigilância Sanitária, Posturas, de Obras e de Meio Ambiente lavraram as autuações pela ausência de alvarás de funcionamento e licença ambiental.
O secretário de Defesa Social e Trânsito, o coronel Oberacy Emmerich Júnior, destacou a importância desse tipo de operação. "É uma forma de prevenirmos ações criminosas, festas com ostentação de armas e também do tráfico de drogas", analisou. O capitão Victor Mattos da Força Tática do 4º Batalhão da Policia Militar avaliou a ação como positiva. "O trabalho da fiscalização amplia a nossa atuação para inibirmos a realização dos 'mandelas' (festa clandestina) no município", completou.

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