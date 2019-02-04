Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Fiquei sabendo por vizinhos que tinha morrido', diz tio do pão de queijo
Posts nas redes sociais

'Fiquei sabendo por vizinhos que tinha morrido', diz tio do pão de queijo

Notícia falsa espalhada nas redes sociais afirmava que Davi de Jesus Pereira, de 49 anos, havia morrido. Vendedor está bem e trabalho nas ruas continua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2019 às 13:50

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 13:50

Davi de Jesus Pereira, 49 anos, vende de pão de queijo dentro dos ônibus da Grande Vitória Crédito: Barbara Oliveira
"Quer pão de queijo?" Quem anda de ônibus na Grande Vitória, certamente já ouviu essa pergunta. Em geral, ela é feita por um homem de jaleco e boné branco, sempre muito simpático: Davi de Jesus Pereira, de 49 anos. Neste final de semana, o vendedor de pão de queijo mais famoso do Espírito Santo foi surpreendido com a notícia de que ele teria falecido, após um infarto. Muita gente se assustou com a informação, que não passa de mais uma informação falsa, dessas que a gente vê todo dia nas redes sociais.
O tio do pão de queijo continua vivo, saudável e bem humorado. "Fiquei sabendo dessa história ontem (domingo) a noite. Os vizinhos bateram aqui na minha porta para saber se tava tudo bem, e me mostraram as postagens. Tem muita gente me ligando, mas graças a Deus não é nada. Está tudo bem comigo, não sei como surgiu essa história. Em março completo 50 anos", afirmou Davi, durante conversa por telefone com a reportagem do Gazeta Online na manhã desta segunda-feira (04).
A saúde vai muito bem, e as vendas também. Por volta das 9 horas da manhã, quando Davi atendeu a ligação da nossa reportagem, o vendedor já se preparava para o segundo trajeto do dia.
Hoje cedo fui direto lá na Rodoviária de Carapina, vendi tudo lá e agora cheguei aqui em casa para pegar mais uma remessa de pão de queijo. Não defini qual o trajeto que vou fazer, devo ir lá no Hospital das Clínicas. O primeiro ônibus que passar eu entro, o importante é continuar vendendo o pão de queijo
Davi de Jesus Pereira, vendedor de pão de queijo
Quase duas décadas de trabalho no ES
A primeira vez que encontramos Davi foi em setembro de 2013. Na época, o vendedor já era conhecido dos passageiros de ônibus da Grande Vitória, onipresente nos coletivos, sempre com duas opções de pão de queijo: com e sem goiabada.
Mineiro, ele começou a trabalhar e viver no Espírito Santo em 2000. A receita do pão de queijo é de família, e no começo as vendas eram feitas em parceria com o irmão.
"Meu irmão é quem produz. Ele já vendia pão de queijo lá em Minas, desde criança. Eu era pintor de automóvel e ele passava nas oficias onde eu trabalhava para vender. Quando ele veio pra cá com a esposa, me chamou para vir junto. Trouxe um forninho e começou a fazer o pão de queijo. Ele fazia só para nós. Durante um tempo foi desse jeito: eu ia para um lado e ele ia pra outro, vendendo todo dia, de manhã e de tarde. Depois de um tempo, começou a aumentar a procura e meu irmão começou a mexer com outras coisas. Agora ele não sai mais para vender. Só faz o pão de queijo", contou na época.
Mesmo depois de tanto tempo de trabalho nas ruas, a rotina continua a mesma. Davi acorda cedo, embarca no primeiro ônibus que passar, sem destino fixo, e oferece aos passageiros: "Quer pão de queijo? Fresquinho, gostoso, muito bem feito. Pode comprar que é muito bom, você não vai se arrepender". Ao final do dia, depois de muitas idas e vindas, são mais de 500 pães de queijos vendidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados