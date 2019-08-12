Findes prevê prejuízo de R$ 422 milhões com greve dos rodoviários

Os ônibus da Viação Grande Vitória não saíram da garagem. Do lado de fora, pontos de ônibus cheios Crédito: Fernando Madeira

paralisação dos rodoviários no formato em que se apresenta. A entidade prevê prejuízos de R$ 422 milhões por dia útil, "considerando Indústria, Comércio, Serviços e Agro". Inicialmente, a Findes havia divulgado que o prejuízo seria de R$ 410 milhões. A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) informou, por meio de nota, nesta segunda-feira (12), que repudia ano formato em que se apresenta. A entidade prevê prejuízos de R$ 422 milhões por dia útil, "considerando Indústria, Comércio, Serviços e Agro". Inicialmente, a Findes havia divulgado que o prejuízo seria de R$ 410 milhões.

"Pelo menos 500 mil trabalhadores, de acordo com a Ceturb, estão impedidos de chegar aos seus postos de trabalho, o que afeta profundamente a produção da indústria, cujo faturamento por dia útil gira em torno de R$ 287 milhões. Considerando Indústria, Comércio, Serviços e Agro, o valor chega a R$ 422 milhões por dia útil", informou, por meio de nota.

Para a Findes, "uma paralisação do serviço de transporte coletivo com adesão de 95%, segundo o próprio presidente do Sindirodoviários, traz o questionamento sobre o Direito de Greve, que certamente deve ser apreciado pela Justiça do Trabalho", finaliza a nota.

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