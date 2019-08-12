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Paralisação no ES

Findes prevê prejuízo de R$ 422 milhões com greve dos rodoviários

De acordo com a Federação, o valor leva em conta Indústria, Comércio, Serviços e Agro

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 11:02
Os ônibus da Viação Grande Vitória não saíram da garagem. Do lado de fora, pontos de ônibus cheios Crédito: Fernando Madeira
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) informou, por meio de nota, nesta segunda-feira (12), que repudia a paralisação dos rodoviários no formato em que se apresenta. A entidade prevê prejuízos de R$ 422 milhões por dia útil, "considerando Indústria, Comércio, Serviços e Agro". Inicialmente, a Findes havia divulgado que o prejuízo seria de R$ 410 milhões. 
"Pelo menos 500 mil trabalhadores, de acordo com a Ceturb, estão impedidos de chegar aos seus postos de trabalho, o que afeta profundamente a produção da indústria, cujo faturamento por dia útil gira em torno de R$ 287 milhões. Considerando Indústria, Comércio, Serviços e Agro, o valor chega a R$ 422 milhões por dia útil", informou, por meio de nota.
> Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
Para a Findes, "uma paralisação do serviço de transporte coletivo com adesão de 95%, segundo o próprio presidente do Sindirodoviários, traz o questionamento sobre o Direito de Greve, que certamente deve ser apreciado pela Justiça do Trabalho", finaliza a nota. 
VEJA A NOTA CORRIGIDA
"Uma paralisação do serviço de transporte coletivo com adesão de 95%, segundo o próprio presidente do Sindirodoviários, traz o questionamento sobre o Direito de Greve, que certamente deve ser apreciado pela Justiça do Trabalho. Pelo menos 500 mil trabalhadores, de acordo com a Ceturb, estão impedidos de chegar aos seus postos de trabalho, o que afeta profundamente a produção da indústria, cujo faturamento por dia útil gira em torno de R$ 287 milhões. Considerando Indústria, Comércio, Serviços e Agro, o valor chega a R$422 milhões por dia útil."

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