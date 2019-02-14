Final de semana deve ser chuvoso e fresco no ES, afirma Climatempo

Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Climatempo, uma frente fria no oceano associada a um sistema de baixa pressão, que chegou ainda nesta quarta, colabora para áreas de instabilidade no Espírito Santo, que deve deixar o tempo mais fresco e chuvoso durante todo o final de semana. A chuva apareceu nesta quarta-feira (13) e a temperatura chegou a ficar amena na Grande Vitória. De acordo como, uma frente fria no oceano associada a um sistema de baixa pressão, que chegou ainda nesta quarta, colabora para áreas de instabilidade no Espírito Santo, que deve deixar o tempo mais fresco e chuvoso durante todo o final de semana.

Nesta quinta-feira (14), o tempo segue instável e com muitas nuvens, mas ainda intercalando períodos de sol com pancadas de chuva a qualquer momento. Na região Norte, que não registrou chuvas nesta quarta-feira (13), o ar seco também perde força e a umidade aumenta, condicionando pancadas de chuva isoladas.

Ainda para esta quinta, rajadas de vento de até 70 km/h são esperadas no ES. Os ventos são provenientes de um choque térmico entre massas de ar frio e quente, que facilitam a formação de nuvens de tempestade que, além da chuva, causam ventania. A temperatura máxima esperada para esta quinta-feira é de 29°C e mínima de 23°C. . Os ventos são provenientes de um choque térmico entre massas de ar frio e quente, que facilitam a formação de nuvens de tempestade que, além da chuva, causam ventania. A temperatura máxima esperada para esta quinta-feira é de 29°C e mínima de 23°C.

A partir de sexta-feira (15), a previsão de chuva fica para o final do dia. Para sábado (16), as áreas instáveis se fortalecem, podendo causar temporais em algumas regiões do Estado. A Grande Vitória e todas as regiões capixabas ficam sujeitas a pancadas de chuva isoladas principalmente à tarde e à noite, que podem ser moderadas a fortes. A máxima esperada é de 30°C e a mínima pode ser de 21°C.

No domingo (17) a chuva aumenta por causa da influência de um sistema de baixa pressão e o deslocamento de um cavado, que é uma região alongada de relativa pressão atmosférica baixa, em médios níveis. Neste dia, a chuva acontece a qualquer hora do dia e pode ser forte. A temperatura máxima prevista para o domingo é de 29°C e mínima de 22°C.



TEMPO NO RJ AFETA O ES

Inmet) divulgou um alerta de condições severas para o Rio de Janeiro desta quarta-feira (13) até sábado (16) em razão das áreas de instabilidade além de ser esperada a aproximação de uma frente fria combinada com baixa pressão próxima à costa do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia () divulgou umem razão das áreas de instabilidade além de ser esperada a aproximação de uma frente fria combinada com baixa pressão próxima à costa do Estado.

Já o Climatempo explica que a formação de uma área de baixa pressão atmosférica próxima ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro deve atingir todo o litoral Sudeste até o próximo domingo (17), e também influencia o litoral capixaba.Por isso, toda a faixa litorânea fica sujeita a rajadas de vento de moderada e forte intensidade, variando de 50 km/h a 70 km/h entre quinta-feira (14) e domingo (17).