Final de semana de Dia das Mães deve ser de calor no Espírito Santo

Para quem achou que maio seria sinônimo de frente fria, o final de semana do dia das mães vem, após a alta umidade dos últimos dias, com calor e tempo seco. Segundo o Climatempo, a sexta-feira (10) promete sol forte em toda a região sudeste, em especial nas capitais, como é o caso de Vitória. O extremo norte do Espírito Santo poderá fugir à regra, com chuva leve no fim da tarde.
Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que o sábado será de sol e chuva rápida no início da manhã, no litoral da região nordeste do estado, com chuva nas demais cidades ao norte. Nas outras áreas, inclusive na Grande Vitória, não deverá chover e a variação de temperatura será de 19ºC a 31ºC.
Na região serrana do Estado, que compreende municípios como Domingos Martins e Santa Teresa, a temperatura deverá variar entre 15ºC e 27º ao longo de todo o final de semana, enquanto que a região sul deverá ter temperaturas de até 30ºC.