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Previsão do tempo

Final de semana de Dia das Mães deve ser de calor no Espírito Santo

O extremo norte do Espírito Santo poderá fugir à regra, com chuva leve no fim da tarde
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 mai 2019 às 18:28

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 18:28

Final de semana de dia das mães promete calor Crédito: Fernando Madeira
Para quem achou que maio seria sinônimo de frente fria, o final de semana do dia das mães vem, após a alta umidade dos últimos dias, com calor e tempo seco. Segundo o Climatempo, a sexta-feira (10) promete sol forte em toda a região sudeste, em especial nas capitais, como é o caso de Vitória. O extremo norte do Espírito Santo poderá fugir à regra, com chuva leve no fim da tarde.
> Em 6 horas, bairro da Serra registra 46 milímetros de chuva nesta quarta
Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que o sábado será de sol e chuva rápida no início da manhã, no litoral da região nordeste do estado, com chuva nas demais cidades ao norte. Nas outras áreas, inclusive na Grande Vitória, não deverá chover e a variação de temperatura será de 19ºC a 31ºC. 
Na região serrana do Estado, que compreende municípios como Domingos Martins e Santa Teresa, a temperatura deverá variar entre 15ºC e 27º ao longo de todo o final de semana, enquanto que a região sul deverá ter temperaturas de até 30ºC.
> Marinha alerta para ressaca no mar no ES

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