Fim de semana com previsão de chuva no ES

Tempo nublado em Planalto Serrano, na Serra Crédito: Vanildo Pires de Souza

Climatempo, a circulação dos ventos que sopram do mar ajudam a espalhar nebulosidade. Também de acordo com a previsão do Incaper, há previsão de pancadas rápidas para algumas regiões do ES. A temperatura ainda não deve voltar à casa dos 30°C na Grande Vitória. Os dias ainda têm amanhecido frescos e no final de semana isso não deve mudar muito. O sol deve aparecer em todo Espírito Santo e, segundo o, a circulação dos ventos que sopram do mar ajudam a espalhar nebulosidade. Também de acordo com a previsão do, há previsão de pancadas rápidas para algumas regiões do ES. A temperatura ainda não deve voltar à casa dos 30°C na

Nesta sexta-feira (26), algumas nuvens se formam e são esperadas pancadas esparsas, em alguns momentos, nas regiões Nordeste, Norte e trechos do Noroeste do Estado. Nas demais áreas não há expectativa de chuva. Em Vitória, a máxima esperada é de 27°C e a mínima, 17°C.

No sábado (27), sol entre nuvens e chuvas esparsas em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste e trechos do Noroeste do Estado. As demais áreas têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. A temperatura aumenta um pouco neste dia e na Grande Vitória, o sol predomina, sem previsão de chuva. A máxima esperada é de 28° C e a mínima, 16°C.