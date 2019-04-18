Festa da Penha ganha imagem de 17 metros na Praça do Papa

Terceiro maior evento religioso do Brasil, a Festa da Penha de 2019 vai ganhar um novo símbolo: uma imagem de 17 metros que retrata Nossa Senhora da Penha, iluminada com mais de 100 mil microlâmpadas. A escultura foi montada na Praça do Papa, em Vitória, e será inaugurada na noite deste sábado (20).

“O objetivo é ser mais um dos elementos relativos à Festa da Penha. Uma escultura iluminada com a imagem da Virgem. Do posicionamento dela, o observador terá uma visão do Convento e também da Cruz do Papa”, explicou o engenheiro Mário Gallerani, responsável pela iluminação cênica.

A imagem de 17 metros foi idealizada pela Associação Amigos do Convento da Penha e produzida no barracão da escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha. “Foi escolhido um local que fornecesse toda uma infraestrutura. Esse local foi dentro da escola de samba Mocidade Unida da Glória, onde foram contactados os profissionais competentes, como os da parte estrutural e de serralheria”, detalha Galerani.

A escultura possui composição estrutural em metal tubular e esculturas que formam os braços, as mãos, a cabeça de Nossa Senhora e do menino Jesus feitos com isopor e fibra de vidro. São 20% em escultura e 80% de iluminação cênica. A ideia é disponibilizar para os fiéis um ponto de visitação no período da noite.

“A estrutura toda dela é tubular. Está sendo fabricada toda do zero. Não tinha nada pré-fabricado para isso. Vai ser toda coberta por microlâmpadas e tipos de iluminação fazendo o paisagismo do entorno da estrutura”, explicou Max Bruno Miossi, dono da empresa contratada para a produção executiva do projeto.





DE PARINTINS

O responsável técnico das esculturas do projeto é Gildo Alfaia, que há 10 anos atua na montagem de carros alegóricos do carnaval capixaba. Natural do Estado do Amazonas, em seu currículo está anos de experiência no Festival Folclórico de Parintins, o que fez com que fosse convidado para atuar também no carnaval do Rio de Janeiro.

“É a primeira vez que uma escultura desse tipo vai ser feita aqui e vai representar o Estado do Espírito Santo. Começamos com protótipo para tirar a escala, passamos para o papel e para execução”, explicou Gildo.