Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Volta só na quinta

Feriadão de carnaval prolongado para servidores estaduais

De acordo com o decreto, na quarta-feira (6) de Cinzas também não haverá expediente durante o dia inteiro, diferente dos anos anteriores

Publicado em 

25 fev 2019 às 13:36

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 13:36

Carnaval de rua de Manguinhos, na Serra Crédito: Vitor Jubini - GZ
O Governo do Estado divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (25) o decreto sobre o funcionamento dos órgãos administrativos durante o Carnaval e também para a Quarta-Feira (6) de Cinzas. 
O decreto esclarece que não haverá expediente nos órgãos da Administração direta e nas entidades de Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nos dias 4, 5 e 6 de março, segunda e terça-feira de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas.
Segundo o decreto, estão excluídos da medida entidades em regime de escala ou que não admitem paralisação, como o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).
Feriadão de carnaval prolongado para servidores estaduais
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados