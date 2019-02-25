O Governo do Estado divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (25) o decreto sobre o funcionamento dos órgãos administrativos durante o Carnaval e também para a Quarta-Feira (6) de Cinzas.
O decreto esclarece que não haverá expediente nos órgãos da Administração direta e nas entidades de Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nos dias 4, 5 e 6 de março, segunda e terça-feira de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas.
Segundo o decreto, estão excluídos da medida entidades em regime de escala ou que não admitem paralisação, como o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).
Feriadão de carnaval prolongado para servidores estaduais