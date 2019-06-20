Movimento na Rodoviária de Vitória Crédito: Patricia Scalzer

Mais de 79 mil passageiros devem embarcar e desembarcar na Rodoviária de Vitória até o próximo domingo (23). São cerca de 80 horários extras e 3.500 ônibus para atender a demanda do feriado de Corpus Christi, o último prolongado do ano - os outros caem no final de semana ou apenas na sexta-feira.

Your browser does not support the audio element. Feriadão, 79 mil pessoas devem embarcar na rodoviária de Vitória

Os destinos mais procurados dentro do Estado são: Castelo, seguido por Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí. Para quem vai passar os dias de folga fora do Espírito Santo, a procura maior tem sido para as cidades de Porto Seguro (BA), Rio de Janeiro, Campos (RJ), Brasília e Belo Horizonte. Na tarde desta quinta (19), véspera de feriado, o movimento era grande na rodoviária e nos guichês de vendas de passagens.

Entre esses destinos, Castelo, no Sul do Estado, desponta por conta dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, marca registrada na cidade. A dona de casa Lúcia Silva viajou para Castelo nesta quinta para poder acompanhar a festa. Já sabendo da procura, comprou as passagens com uma semana de antecedência.

“Consegui fácil. Fui numa agência próxima a Pracinha de Vila Velha e comprei sem problema nenhum. Já comprei a volta também, já está tudo certo para não dar problema nenhum”, disse.

Movimento na Rodoviária de Vitória Crédito: Patricia Scalzer

Quem quase ficou sem passagem para Itamaraju, na Bahia, foi o casal Domingos Ferreira e Sueli Ferreira. Domingos chegou na rodoviária às 09h na esperança de conseguir embarcar no ônibus das 14h, mas quase todas as passagens do dia já tinham sido vendidas.

“Nós compramos as últimas para 21h, era o último horário que tinha, tentamos durante o dia, mas não tinha vaga, os outros horários estavam todos lotados também”, contou.

Aeroporto

O feriado de Corpus Christi também será de muito movimento no Aeroporto de Vitória. De acordo com a Infraero, o fluxo de passageiros do terminal deve crescer 15% até a próxima segunda-feira (24).