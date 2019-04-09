Fenômeno que causou temporal no RJ pode atingir o ES

Um sistema de baixa pressão atmosférica é o responsável pelo temporal no Rio de Janeiro, que deixou mortos nesta segunda-feira (8), e que está exatamente entre a costa carioca e São Paulo. Esse mesmo sistema deve afetar todo o Sudeste, portanto pode chegar ao Espírito Santo causando chuvas fortes e fazendo o tempo mudar.
Nos próximos dias, a previsão é de que a umidade fique elevada no Estado e a chuva acontece pelo menos até o sábado (13). De acordo com o Climatempo, a presença desse sistema de baixa pressão deve provocar uma virada no tempo no ES.
Temporal do RJ pode atingir o ES e Marinha alerta para ressaca no litoral capixaba
À medida que o sistema se desloca pelo mar, os ventos conseguem trazer umidade e favorecer a formação das nuvens de chuva. Já há condições para chuva forte no sul capixaba nesta terça-feira (9) e a chuva ganha intensidade por outras áreas na quarta-feira (10) e na quinta-feira (11).