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Vila Velha

Famílias e jovens curtem abertura do Jesus Vida Verão em Vila Velha

Louvores ficaram por conta do Ministério Trazendo a Arca (RJ) e do Pr. Lucas (SP)

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 01:04

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

10 jan 2019 às 01:04
Fiéis acompanham primeiro dia do Jesus Vida Verão Crédito: Ricardo Medeiros
Famílias e jovens encheram as areias da praia de Itapoã, em Vila Velha, na primeira noite do Jesus Vida Verão, que aconteceu nesta quarta-feira (9). As apresentações da noite foram do Ministério Trazendo a Arca e do Pastor Lucas, que animaram e emocionaram o público com suas canções.
No maior evento de praia do segmento gospel do Brasil as pessoas se ajeitaram como puderam para curtir os shows. A assistente social Flávia Corrêa, de 31 anos, e o marido Leandro Corrêa, de 28 anos, levaram cadeiras para aproveitar a noite com as duas filhas de 6 anos e de oito meses.
Ela afirma que 2018 foi um ano difícil e tem fé que o evento ajude a família a começar bem 2019. “Espero que a glória de Deus seja mostrado para todos, que seja um ano de paz e prosperidade”, afirma.
Uma caravana com 12 pessoas da igreja Assembleia de Deus Ministério Luz Divina, em Cariacica, também garantiu presença na noite de ontem. Eles aproveitaram para levar água para vender e ajudar as pessoas carentes que frequentam a igreja.
O Ministério Trazendo a Arca foi a primeira atração a subir ao palco. O vocalista Luiz Arcanjo interagiu e agitou o público presente em Itapoã. Crédito: Ricardo Medeiros
“O evento sempre traz o apelo para os jovens aceitarem Jesus, eu espero que muitas pessoas se rendam aos pés do Senhor”, afirma a estudante Ester Pereira da Silva, de 15 anos, que frequenta o evento pelo terceiro ano consecutivo e espera voltar amanhã e sábado.
O evento que tem como tema “A Esperança vai tocar seu coração”, atraiu pessoas de diversos lugares, como do Rio de Janeiro. A estudante Luiza Coelho Teixeira, de 20 anos, estava de férias no Estado ao lado de amigos e familiares e decidiu curtir os shows com eles.
“Espero que o evento consiga emocionar e tocar no coração de muitas pessoas. Que ele faça com que eu encare o ano de uma forma mais leve, pois o ano passado foi muito difícil. Que eu possa vencer todos os desafios”, relata.
EVENTO
Subirão ao palco até o final do evento, no sábado (12), oito artistas de renome nacional. A organização estima que passem por dia pelas areias da praia cerca de 20 a 30 mil pessoas.
Segundo um dos organizadores do evento, o pastor Evaldo Carlos do Santos, da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, a expectativa é de que o público seja recorde neste ano.
“A proposta é levar uma mensagem de esperança para este novo tempo e novo Brasil. Acredito que o ápice vai ser no sábado com o Coral Kemuel e com a Gabriela Rocha”, aponta.
O pastor pede para que as pessoas levem um quilo de alimento até o último dia do evento. A doação será encaminhada para instituições carentes da cidade.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (10)
André & Felipe e Paulo César Baruk
Sexta-feira (11)
Anderson Freire e Pastor Leandro Luz
Sábado (12)
Coral Kemuel e Gabriela Rocha
Onde
Orla de Itapoã, Vila Velha, das 19h30 às 22h45
Segurança
Somente da Guarda Municipal atuam 200 agentes na segurança.

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