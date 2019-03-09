Falta de energia em Domingos Martins gera prejuízo para avicultores

Interrupção de energia afeta produção de aves em Domingos Martins Crédito: (Foto: Arquivo Pessoal)

A queda de energia na região de Domingos Martins gerou um grande prejuízo a produtores de aves, na manhã deste sábado (9), com a morte de milhares de frangos. Silvestre Santana, dono de uma granja em Domingos Martins, disse que a região onde mora esteve sem energia desde às 10h.

O produtor conta que ninguém foi avisado que faltaria energia hoje, e que ele precisou arrumar um gerador às pressas. Apesar dos esforços, ele acabou perdendo cerca de 50.000 frangos, dentre os quatro galpões da granja. "Em um dos galpões, de 32.000 galinhas não sobraram 2.000 vivas", relatou.

"A EDP estava fazendo obra na rede e no site deles realmente constava manutenção. Mas não fico vigiando o site. Precisei abrir chamado emergencial e não tive retorno. Fui até a obra e, só aí, fiquei sabendo mesmo. Tenho contato de uma pessoa que trabalha com gerador lá na Serra, é longe. Até ele chegar, já eram 14h30 e já tinha voltado a energia. Se tivesse programado antes, teria evitado uma perda tão grande. Vou pedir auxílio à empresa com quem mantenho criação integrada e buscar um advogado para ser ressarcido do dano", contou.

Libério Santana, 41, conta que também foi pego de surpresa. "Estou sempre atento a estas situações, mas, desta vez, não recebi nenhum tipo de aviso", conta ele, avisando que ficou sem energia por volta das 10h.

O avicultor destaca que a ausência de aviso prévio acarretou em grande prejuízo, pois não houve tempo hábil de alugar gerador emergencial. Diante da situação, os quatro galpões, onde ele cria cerca de 75 mil frangos, esquentaram durante o dia e mataram grande parte dos animais.

A energia elétrica é importante nas granjas, pois ela mantém o bombeamento de água até os bebedouros dos animais, e também por manter ligados os ventiladores e nebulizadores que mantêm o ambiente climatizado.

De acordo com moradores da região, a EDP estava no local fazendo ajustes na rede elétrica sem nenhum aviso prévio. Segundo a concessionária, houve "uma falha na rede que abastece pontos de Domingos Martins, que interrompeu a energia para parte dos clientes da região. Equipes trabalharam para restabelecer o sistema, que foi normalizado de forma gradativa. Às 14h14, todo o serviço foi restabelecido", comunicou em nota oficial.