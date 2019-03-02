Facebook reativa perfil usado para publicar memórias capixabas

O Facebook reativou nesta sexta-feira (1º) o perfil do radialista Fábio Pirajá, que mantém um grupo com postagens de cunho cultural do Espírito Santo. Fábio entrou em contato com a reportagem do Gazeta Online para dar a notícia. "Estou feliz da vida. A rede social reconheceu o erro e voltou com o perfil. Eles viram que, realmente, o conteúdo do grupo era de cunho histórico e cultural, e não sexual", desabafou.
O grupo "Memórias Capixabas" tinha perdido algumas postagens após o Facebook identificar nudez em algumas fotos publicadas pelo radialista. As imagens eram de mulheres nuas curtindo o Carnaval de Vitória em 1980; a rede social também detectou como pornografia uma foto da cachoeirense Luz Del Fuego e imagens dos povos indígenas no Brasil.
"Estou aliviado, muito feliz. Agora vou correr atrás dos backups e salvar tudo em outra plataforma. Separar os arquivos de família em um perfil diferente", contou Pirajá. A rede social tinha caracterizado o material publicado como "impróprio e cena de sexo explícito".
VEJA FOTOS QUE TINHAM SIDO CENSURADAS
A assessoria do Facebook entrou em contato com o Gazeta Online e confirmou que restaurou o conteúdo após compreender o valor histórico.
"Nossos Padrões da Comunidade não permitem nudez, mas buscamos compreender o valor histórico, noticioso e cultural durante o processo de análise de conteúdos para considerar possíveis exceções. Neste caso, já restauramos o conteúdo e removemos qualquer bloqueio associado ao Perfil", disse em nota.