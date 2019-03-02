Facebook reativa perfil usado para publicar memórias capixabas

reativou nesta sexta-feira (1º) o perfil do radialista Fábio Pirajá, que mantém um grupo com postagens de cunho cultural do. Fábio entrou em contato com a reportagem dopara dar a notícia. "Estou feliz da vida. A rede social reconheceu o erro e voltou com o perfil. Eles viram que, realmente, o conteúdo do grupo era de cunho histórico e cultural, e não sexual", desabafou.