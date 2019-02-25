Facebook bane perfil usado para publicar memórias capixabas

Índios Botocudos do Rio Doce Crédito: Walter Garbe

Facebook após fazer postagens de cunho cultural, em que mulheres nuas apareciam curtindo o Carnaval de Vitória, em 1980. Além das passistas, a rede social detectou como pornografia uma foto da cachoeirense Luz Del Fuego e imagens de povos indígenas do Brasil. Um radialista de 53 anos teve a conta pessoal excluída doapós fazer postagens de cunho cultural, em que mulheres nuas apareciam curtindo o, em 1980. Além das passistas, a rede social detectou como pornografia uma foto da cachoeirense Luz Del Fuego e imagens de povos indígenas do

Gazeta Online nesta segunda-feira (25) para fazer um pedido de ajuda. Ele tem um grupo chamado "Memória Capixaba", em que, há cinco anos, compartilha fotos, vídeos e arquivos antigos do Espírito Santo. O perfil sumiu neste domingo (24), após Fábio receber duas notificações por "conteúdo impróprio". Fábio Pirajá procurou a reportagem donesta segunda-feira (25) para fazer um pedido de ajuda. Ele tem um grupo chamado "", em que, há cinco anos, compartilha fotos, vídeos e arquivos antigos do. O perfil sumiu neste domingo (24), após Fábio receber duas notificações por "conteúdo impróprio".

Eles me baniram. Eu não tenho mais acesso à minha conta pessoal que eu tinha por 10 anos. Todos os meus vídeos, fotos, documentos históricos e pessoais estão lá. Eu não sei como vou fazer agora para recuperar isso tudo e toda a pesquisa que eu fazia no Memória Capixaba, que é um site de memórias do Espírito Santo

Justiça para recorrer e tentar recuperar a conta. "Quero que, pelo menos, eles me passem um link em que posso baixar os meus arquivos. Não sei se isso tem acontecido com mais gente por aí, também o quanto que as pessoas tem utilizado o Facebook para armazenar documentos", explicou. O radialista informou que pretende entrar napara recorrer e tentar recuperar a conta. "Quero que, pelo menos, eles me passem um link em que posso baixar os meus arquivos. Não sei se isso tem acontecido com mais gente por aí, também o quanto que as pessoas tem utilizado o Facebook para armazenar documentos", explicou.

VEJA FOTOS QUE FORAM CENSURADAS

De acordo com Fábio, a rede social caracterizou o material como "impróprio e cena de sexo explícito". Ele acredita que alguém pode ter denunciado o conteúdo mas, inicialmente, não imaginou que este pudesse ter sido o motivo da exclusão da conta. "Depois que eu fui ler os termos de condição de uso, vi que eles adotaram essa política há pouco tempo, com tolerância zero com relação a isso. Eu não sabia. Vejo tanta coisa de sexo no Facebook que não imaginei que uma foto de um índio pelado fosse dar problema".

Questionado sobre o "Memórias Capixabas", Fábio deixou claro que o grupo ainda está no ar, mas que as postagens feitas lá com o perfil pessoal dele, banido, sumiram.

Tudo que publiquei no Facebook na última década desapareceu. Cerca de 1,6 mil álbuns com 200 fotos cada. Horas de trabalho, de pesquisa, de leitura e transcrição, não consigo nem mensurar. Nem as biblioteca públicas tem tanto trabalho como o grupo nos últimos cinco anos Fábio Pirajá

O radialista calculou que cerca de 70% do acervo que possui está bloqueado pelo Facebook, e que apenas 30% estejam salvos em seus dispositivos.

Fábio detalha ainda que, além do trabalho de escaneamento, restauração, colorização e redimensionamento das fotos, faz tudo com muito capricho porque considera como um hobby que pode se tornar algo profissional no futuro. "Estou tentando todo ano oficializar isso para poder expor essas fotos, fazer palestras. Infelizmente isso vai me prejudicar muito", concluiu.

POLÍTICA DA EMPRESA

A reportagem do Gazeta Online tentou entrar em contato com o Facebook, mas só recebeu uma mensagem automática em que a empresa informa que vai avaliar os questionamentos.

Em uma aba da rede social, a lista de "Políticas do Facebook" informa que a rede social permite fotos de mães amamentando os filhos e fotos de mulheres após mastectomias, mas não permite nenhum tipo de nudez (veja abaixo).

O que não é permitido no Facebook?

lista completa e saber mais sobre as nossas políticas, consulte os Padrões da Comunidade do Facebook. Se você notar algo que viole os Padrões da Comunidade do Facebook, use os links de denúncia ao lado do conteúdo. Para ver ae saber mais sobre as nossas políticas, consulte os Padrões da Comunidade do Facebook. Se você notar algo que viole os Padrões da Comunidade do Facebook, use os links de denúncia ao lado do conteúdo.

Consulte aqui alguns dos itens que não são permitidos no Facebook:

- Nudez ou outro conteúdo de sugestão sexual

- Discurso de ódio, ameaças reais ou ataques diretos a um indivíduo ou grupo;

- Conteúdo que possua autoflagelação ou excesso de violência;

- Perfis falsos ou de impostores;