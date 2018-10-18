Estudante é atacada por lagarto em campus da Ufes

Estudante é atacada por lagarto no Campus de Maruípe, na Ufes Crédito: Reprodução

enfermagem foi atacada na perna esquerda por um lagarto da espécie 'teiú' na tarde desta quinta-feira (18), no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), localizado em Maruípe, Vitória. Quem frequenta o local afirma que é comum ver os répteis e outros animais na instituição. Uma aluna defoi atacada na perna esquerda por um lagarto da espécie 'teiú' na tarde desta quinta-feira (18), no campus da, localizado em. Quem frequenta o local afirma que é comum ver os répteis e outros animais na instituição.

Em entrevista ao Gazeta Online, o porteiro João Gonçalves disse que era por volta das 15h30, quando escutou a aluna, que estava acompanhada de uma amiga, pedindo por socorro. O animal possui cerca de 1,5 metro de comprimento, segundo testemunhas.

"Eu estava no segundo andar e até pensei que fosse um assalto. No que eu olhei, eu vi o lagarto agarrado na perna dela e ela gritando por socorro. Desci, peguei um pedaço de madeira e depois vi o bicho correndo para dentro do mato", contou.

Imagem ilustrativa de um lagarto teiú Crédito: Reprodução | Internet

animal já foi visto outras vezes na unidade. "No final da semana passada a gente viu um lagarto ainda maior. A gente já encontrou gambá, outros bichos que não são comuns. A gente tem muito medo de passar aqui, inclusive, dependendo do que for, a gente não passa", disse. Uma aluna afirmou à reportagem da TV Gazeta que ojá foi visto outras vezes na unidade. "No final da semana passada a gente viu um lagarto ainda maior. A gente já encontrou gambá, outros bichos que não são comuns. A gente tem muito medo de passar aqui, inclusive, dependendo do que for, a gente não passa", disse.

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A estudante Sônia Maria Beltrame também afirmou que na última quinta-feira (11) viu o lagarto no campus. "Eu o vi semana passada. Eu desci do carro e ouvi um barulho vindo do mato. Nisso que eu olhei, ele estava andando muito rápido", disse.

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) também foi consultado, mas não confirmou a informação. A direção do Centro de Ciências de Saúde (CCS) foi acionada pela reportagem na tarde desta quinta-feira (18) e, mesmo com as evidências  o vídeo que mostra o ferimento da aluna e o depoimento do porteiro  o centro informou que não havia informações concretas sobre o fato. Otambém foi consultado, mas não confirmou a informação.