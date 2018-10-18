Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maruípe

Estudante é atacada por lagarto em campus da Ufes

Quem frequenta o local afirma que é comum ver os répteis e outros animais na instituição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 20:30

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 20:30

Estudante é atacada por lagarto no Campus de Maruípe, na Ufes Crédito: Reprodução
Uma aluna de enfermagem foi atacada na perna esquerda por um lagarto da espécie 'teiú' na tarde desta quinta-feira (18), no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), localizado em Maruípe, Vitória. Quem frequenta o local afirma que é comum ver os répteis e outros animais na instituição.
Em entrevista ao Gazeta Online, o porteiro João Gonçalves disse que era por volta das 15h30, quando escutou a aluna, que estava acompanhada de uma amiga, pedindo por socorro. O animal possui cerca de 1,5 metro de comprimento, segundo testemunhas.
"Eu estava no segundo andar e até pensei que fosse um assalto. No que eu olhei, eu vi o lagarto agarrado na perna dela e ela gritando por socorro. Desci, peguei um pedaço de madeira e depois vi o bicho correndo para dentro do mato", contou. 
Imagem ilustrativa de um lagarto teiú Crédito: Reprodução | Internet
Uma aluna afirmou à reportagem da TV Gazeta que o animal já foi visto outras vezes na unidade. "No final da semana passada a gente viu um lagarto ainda maior. A gente já encontrou gambá, outros bichos que não são comuns. A gente tem muito medo de passar aqui, inclusive, dependendo do que for, a gente não passa", disse.
Estudante é atacada por lagarto em campus da Ufes
A estudante Sônia Maria Beltrame também afirmou que na última quinta-feira (11) viu o lagarto no campus. "Eu o vi semana passada. Eu desci do carro e ouvi um barulho vindo do mato. Nisso que eu olhei, ele estava andando muito rápido", disse.
A direção do Centro de Ciências de Saúde (CCS) foi acionada pela reportagem na tarde desta quinta-feira (18) e, mesmo com as evidências  o vídeo que mostra o ferimento da aluna e o depoimento do porteiro  o centro informou que não havia informações concretas sobre o fato. O Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) também foi consultado, mas não confirmou a informação.
VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados