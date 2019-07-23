Afogamento

Estudante do ES morre no mar de Angra dos Reis, no Rio

Denise Gasques, de 24 anos, era paulista e iria se formar em arquitetura ainda este ano. Ela morava em Jardim da Penha, em Vitória, desde os 11 anos

Publicado em 

23 jul 2019 às 19:22

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 19:22

Estudante do ES morre no mar de Angra dos Reis, no Rio Crédito: Facebook
Uma estudante de arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi encontrada morta no mar da Praia de Caxadaço, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta terça-feira (23). De acordo com Joana Ribeiro, amiga de longa data da estudante, Denise estava desaparecida desde domingo (21), dia em que saiu com um grupo para fazer trilha até a praia.
Denise Gasques, de 24 anos, era paulista e iria se formar ainda este ano. Ela morava em Jardim da Penha, em Vitória, desde os 11 anos.
"Denise foi para lá na quarta-feira (17), foi para Ilha Grande, estava tudo bem. No domingo pela manhã, ela e um grupo de pessoas saiu para fazer uma trilha. Ela e outro rapaz acabaram se distanciando do restante porque estavam mais à frente. Em um certo momento, chegaram na praia para esperar o grupo. Eles estavam em cima de uma pedra", explicou.
Está muito difícil lidar com essa notícia. A família está devastada. Nós éramos amigas havia oito anos, quase irmãs
Joana Ribeiro, amiga de Denise
Segundo relatos, Denise e o amigo aguardavam os outros colegas quando foram atingidos por uma onda forte, que arrastou os dois para o mar. O amigo foi arremessado contra a água, e a estudante ficou presa na pedra. O corpo dela foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (23).
Ele foi resgatado no mesmo dia, logo após o acidente quando a onda passou e varreu a pedra. Ela já tinha desaparecido porque o mar estava forte, alto e revolto. Ele conseguiu se segurar em um tronco de árvore que estava no mar. Ficou preso até o restante do grupo chegar e pedir por socorro. Ele foi resgatado de helicóptero
Joana Ribeiro, amiga de Denise
A família de Denise foi até Angra dos Reis acompanhar as buscas pela estudante já na segunda-feira (22).
Ainda não há informações informações sobre o sepultamento de Denise. O corpo encontrado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

