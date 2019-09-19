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Reclamação

Estrutura de ponte em Praia Grande preocupa moradores de Fundão

A ponte Flodoaldo Borges Miguel tem capacidade para suportar 23 toneladas, mas moradores relatam que carretas com peso muito superior passam pelo local

Publicado em 

19 set 2019 às 16:02

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 16:02

Ponte Flodoaldo Borges Miguel, em Praia Grande, Fundão Crédito: José Renato Campos
Moradores de Praia Grande, em Fundão, estão reclamando da falta de fiscalização na ponte Flodoaldo Borges Miguel, que liga a região à Nova Almeida, na Serra.
Estrutura de ponte em Praia Grande preocupa moradores de Fundão
De acordo com relatos de moradores, a ponte está sendo utilizada por caminhões e carretas com peso muito superior ao máximo estabelecido. Uma placa próxima à ponte informa que a estrutura suporta até 23 toneladas. A situação já traz impactos na ponte, rachaduras já são visíveis e em algumas partes vergalhões estão visíveis.
Placa informando o limite máximo de peso permitido na ponte Flodoaldo Borges Miguel Crédito: José Renato Campos
> Pontes e viaduto: falta manutenção em Serra, Cariacica e Viana
Segundo o metalúrgico Carlos Benício, de 59 anos, morador de Praia Grande há 50 anos, as carretas utilizam a ponte com mais frequência durante a madrugada.
“Atrapalha bastante, a ponte chega a estremecer, as carretas passam carregadas com blocos de granitos, tem também carretas com areia. Isso é constantemente. Todos os dias, durante a madrugada, a partir das 2h, há um movimento intenso de carreta na ponte”.
Outro que reclama da situação é o técnico em eletricidade Paulo Martins, de 59 anos. O morador relata que os caminhões e carretas costumam passar em comboio.
“A principal reclamação em relação à ponte é que ela está limitada, segundo o DER, a uma capacidade de carga de 23 toneladas. E ela hoje com as carretas que passam de areia, têm em torno de 40 toneladas, e o que é o pior são as de pedra, que passam com 80 e até 100 toneladas, e sem considerar que elas passam em comboio, duas e até três. Então é até difícil mensurar a quantidade de carga que está passando na ponte limitada apenas para 23 toneladas”, reclamou o técnico em eletricidade.
Vergalhões e rachaduras são visíveis na ponte Flodoaldo Borges Miguel Crédito: José Renato Campos1
>Rachaduras e ferrugem preocupam usuários da ponte de Jacaraípe
Carlos relata o medo que há em relação a atual situação da ponte Flodoaldo Borges Miguel.
“Corre o risco da ponte cair, porque ela não suporta, já é uma ponte velha. Há uns três meses eles foram lá e pintaram, deram um banho de cal, mas a reforma que ela está necessitando há uns 15 anos não é feita”.
Paulo teme que a mobilidade urbana dos moradores desta região fique prejudicada caso a estrutura da ponte seja comprometida.
"A nossa preocupação é que se a ponte tiver problema e ficar interditada, nós vamos ter que se deslocar de Praia Grande, pegando uma estrada de 40 km até Fundão pela BR 101, mais 60 km até Vitória. Então o nosso desvio vai ser mais ou menos em 100 km. Não é só para nós em Praia Grande, mas para todos que usam a orla, o pessoal de Aracruz, Coqueiral, Barra do Sahy, Santa Cruz, eles vão ficar uma distância enorme". 
O que diz a Polícia Militar?
Por se localizar na rodovia Estadual ES 010, a fiscalização na ponte Flodoaldo Borges Miguel é de responsabilidade da Polícia Militar.
Em nota, a PM informou que realiza fiscalizações de trânsito diariamente em todas as rodovias estaduais do Estado, mas lembra que por mais que a atividade seja desenvolvida, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e, por isso, ressalta que a colaboração da população e de extrema importância. Em casos de suspeita ou ocorrências de crimes/delitos de trânsito, a comunidade pode solicitar uma viatura através do 190. Todo detalhe é bem vindo, como altura da rodovia, características do veículo, assim como modelo e placa.
O que diz o DER?
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Espírito Santo, responsável pela manutenção da ponte, foi contactado sobre a situação. Até o fechamento da reportagem o DER não nos respondeu.

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