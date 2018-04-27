Estado confirma primeira morte por gripe e investiga mais um caso

O vírus influenza já matou uma pessoa no Estado e outra morte é investigada. As informações são referentes a 2018 e foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A morte já confirmada foi causada pelo vírus influenza B.
A outra, que está sendo investigada, é de uma dona de casa de 34 anos e a suspeita é de que ela tenha contraído o vírus H1N1. De acordo com a Sesa, a confirmação deve demorar 10 dias para sair.
Ao todo foram registrados dez casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Seis pelo vírus da supergripe, o H3N2; dois por casos por H1N1 e dois casos por influenza B.
As vacinas aplicadas nos postos são trivalentes e imunizam contra esses três vírus
A médica infectologista Rubia Miossi reforçou a importância que todas as pessoas, inclusive as que estão fora do público alvo, sejam imunizadas.
Em algumas pessoas a gripe pode causar doenças graves. Então, a imunização é importante pra reduzir a circulação do vírus. Assim diminui também o risco que pessoas desenvolvam uma síndrome respiratória aguda grave, que pode levar à morte, explica a médica.
CAMPANHA
A manhã desta quinta (26) foi de fila na porta do Santuário de Vila Velha. Mais de 250 pessoas estavam na fila às 8h, logo depois que as vacinas começaram a ser aplicadas na igreja.
A campanha nacional de vacinação começou na última segunda-feira e segue até o dia 1º de junho.
TIRA DÚVIDAS
Quem pode se vacinar?
Pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, presos e os funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, como asma e diabetes
É preciso tomar a vacina todo ano?
Sim. Para quem faz parte dos grupos alvo, é preciso atualização da dose anualmente, em virtude das mudanças de cepas dos vírus influenza.
A vacina distribuída pelo SUS imuniza contra quais tipos de vírus?
Influenza A H1N1, influenza A H3N2 e um sorotipo de influenza B
Se estou com febre, posso tomar a vacina?
Para pessoas que tenham apresentado febre recente, recomenda-se adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.
Vou ficar gripar após me vacinar?
Não. A vacina contra a influenza (gripe) é inativada, contendo vírus mortos, fracionados ou em subunidades não podendo, portanto, causar gripe. Quadros respiratórios simultâneos podem ocorrer sem relação causa-efeito com a vacina.
Se estou com uma infecção como pneumonia ou sinusite, posso tomar a vacina?
Deve-se passar os dias iniciais da infecção antes de tomar a vacina. Isso porque outros sintomas do quadro podem aparecer e eles acabarão sendo atribuídos à vacina. Além disso, o sistema imunológico estará combatendo a infecção, o que pode fazer com que não se aproveite adequadamente a vacina.
Passados os primeiros dias e com a melhora do quadro, pode-se tomar a vacina, mesmo que se esteja tomando antibiótico.
Tenho alergia a ovo, posso me vacinar?
Não. Pessoas com história de alergia grave e prévia a ovo ou a algum outro componente da vacina não devem se vacinar.
Pode-se pegar gripe pela vacina?
Segundo o Ministério da Saúde, isso não é possível. A vacina contra a gripe é feita com o vírus morto. Portanto, é 100% segura e incapaz de provocar a doença nas pessoas que são vacinadas.