Estado confirma primeira morte por gripe e investiga mais um caso

Agente de saúde aplica vacina: doses contra a gripe da rede pública protegem de três tipos de vírus Crédito: Guilherme Ferrari

O vírus influenza já matou uma pessoa no Estado e outra morte é investigada. As informações são referentes a 2018 e foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A morte já confirmada foi causada pelo vírus influenza B.

A outra, que está sendo investigada, é de uma dona de casa de 34 anos e a suspeita é de que ela tenha contraído o vírus H1N1. De acordo com a Sesa, a confirmação deve demorar 10 dias para sair.

Ao todo foram registrados dez casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Seis pelo vírus da supergripe, o H3N2; dois por casos por H1N1 e dois casos por influenza B.

As vacinas aplicadas nos postos são trivalentes e imunizam contra esses três vírus

A médica infectologista Rubia Miossi reforçou a importância que todas as pessoas, inclusive as que estão fora do público alvo, sejam imunizadas.

Em algumas pessoas a gripe pode causar doenças graves. Então, a imunização é importante pra reduzir a circulação do vírus. Assim diminui também o risco que pessoas desenvolvam uma síndrome respiratória aguda grave, que pode levar à morte, explica a médica.

CAMPANHA

Idosos na fila formada na calçada do Santuário de Vila Velha Crédito: Caíque Verli

A manhã desta quinta (26) foi de fila na porta do Santuário de Vila Velha . Mais de 250 pessoas estavam na fila às 8h, logo depois que as vacinas começaram a ser aplicadas na igreja.

A campanha nacional de vacinação começou na última segunda-feira e segue até o dia 1º de junho.

TIRA DÚVIDAS

Quem pode se vacinar?

Pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, presos e os funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, como asma e diabetes

É preciso tomar a vacina todo ano?

Sim. Para quem faz parte dos grupos alvo, é preciso atualização da dose anualmente, em virtude das mudanças de cepas dos vírus influenza.

A vacina distribuída pelo SUS imuniza contra quais tipos de vírus?

Influenza A H1N1, influenza A H3N2 e um sorotipo de influenza B

Se estou com febre, posso tomar a vacina?

Para pessoas que tenham apresentado febre recente, recomenda-se adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.

Vou ficar gripar após me vacinar?

Não. A vacina contra a influenza (gripe) é inativada, contendo vírus mortos, fracionados ou em subunidades não podendo, portanto, causar gripe. Quadros respiratórios simultâneos podem ocorrer sem relação causa-efeito com a vacina.

Se estou com uma infecção como pneumonia ou sinusite, posso tomar a vacina?

Deve-se passar os dias iniciais da infecção antes de tomar a vacina. Isso porque outros sintomas do quadro podem aparecer e eles acabarão sendo atribuídos à vacina. Além disso, o sistema imunológico estará combatendo a infecção, o que pode fazer com que não se aproveite adequadamente a vacina.

Passados os primeiros dias e com a melhora do quadro, pode-se tomar a vacina, mesmo que se esteja tomando antibiótico.

Tenho alergia a ovo, posso me vacinar?

Não. Pessoas com história de alergia grave e prévia a ovo ou a algum outro componente da vacina não devem se vacinar.

Pode-se pegar gripe pela vacina?