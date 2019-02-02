Espírito Santo teve 32 roubos por dia em 2018

O mecânico José Sebastião sofreu um assalto em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Em 2018, aconteceram 11.624 roubos em vias públicas no Espírito Santo. Isso significa que foram cerca de 32 ocorrências por dia. Os dados são do Observatório de Segurança Pública do Estado.

Vila Velha foi a cidade mais registrou roubos, um total de 2.319. Já Cariacica vem em segundo lugar, com 2.087 casos. Em Serra Vitória foram contabilizados 1.641 e 1.560 roubos, respectivamente. A maior quantidade de ocorrências foi nos meses de janeiro (1.092), julho (1.141) e outubro (1.112).

O mecânico José Sebastião, 30 anos, foi vítima de um desses roubos. Ele conta que o crime aconteceu em setembro, na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. “Estava voltando do trabalho, de bicicleta, quando fui abordado por dois caras em uma moto. Eles pediram tudo: minha mochila, celular, documento e o cordão que eu estava usando”, lembra.

Para o coronel Antônio Marcos de Souza Reis, subsecretário de Gestão Estratégica da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), estes roubos são crimes de oportunidade, onde o bandido procura a vítima mais vulnerável, que ofereça menos riscos a ele. "Todo bandido de rua anda a esmo, procurando uma vítima e uma ocasião. Ele vai escolher aquele que seja mais fácil e que dê menos chances de ele se dar mal", explica o coronel.

O oficial afirmou também que a Sesp já identificou que, neste tipo de crime, o objeto mais "desejado" pelos criminosos é o celular. Por isso, já há ações planejadas neste sentido. "A Polícia Civil vai rastrear o aparelho, com o objetivo de identificar o receptador, ou seja, quem revende o telefone ou peças dele. Esse indivíduo será responsabilizado pelo roubo daquele celular", avisa.

Para que isso seja feito, alerta o coronel, é necessário que as vítimas de roubo acionem a polícia para registrar boletim de ocorrência. Para que o aparelho seja totalmente bloqueado e rastreado pela polícia, é necessário a apresentação do IMEI, que é um número de identificação único, ou seja, uma espécie de RG o telefone.

"É importante que toda pessoa tenha esse número guardado em algum lugar. E caso tenha o aparelho levado à força, leve o número até a polícia. Com ele, a gente consegue bloquear o aparelho e rastreá-lo", garante o coronel.

Para achar o número de IMEI do celular , o consumidor pode: procurar na caixa do celular; procurar em um adesivo que fica por trás da bateria ou digitar *#06# no celular e apertar a tecla para ligar.

REDUÇÃO

Apesar de alarmante, o número total de roubos em 2018 é menor do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Em 2017, a polícia computou 15.581 crimes deste tipo. Desta forma, de um ano para outro, houve uma redução de 25%.

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