Espírito Santo registra mil acidentes com ciclistas por ano

Detran-ES registrou um total de 3.166 acdentes envolvendo ciclistas em todo o Espírito Santo Crédito: Renata Salvalaio

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) registrou um total de 3.166 acidentes envolvendo ciclistas em todo o Estado. Deste número, 2.579 vítimas foram classificadas como parciais e 48 pessoas morreram — levando em conta o atendimento no local do acidente. Em 2015, 2016 e 2017, oregistrou um total de 3.166envolvendoem todo o. Deste número, 2.579 vítimas foram classificadas como parciais e 48 pessoas morreram — levando em conta o atendimento no local do acidente.

ciclista que foi atropelada por um ônibus em Vila Velha na última quarta. O acidente foi na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde. Uma câmera registrou o momento exato em que o coletivo atinge a mulher. (veja vídeo abaixo) Nesta sexta-feira (31), morreu aemna última quarta. O acidente foi na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro. Uma câmera registrou o momento exato em que o coletivo atinge a mulher.

O diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, lamentou o ocorrido e reconheceu a vulnerabilidade da segurança dos pedestres e ciclistas no trânsito.

Recebemos a informação desse triste fato da morte dessa senhora em Vila Velha. Era um veículo grande que acabou a acertando. Vemos a fragilidade em que fica o ciclista disputando espaço no trânsito Givaldo Vieira

De acordo com o diretor, segurança no trânsito não é uma questão fácil de trabalhar — principalmente nos últimos tempos. "Nesses tempos modernos de muita ansiedade, correria, pessoas sempre com pressa, estressadas... Isso está sendo carregado para o trânsito. Vemos muitas vezes o excesso de velocidade, a imprudência no volante, associados a um estresse. Isto faz com que as partes mais vulneráveis fiquem sob risco muito elevado", detalhou Givaldo.

Nesta sexta-feira (31), acaba a campanha Maio Amarelo, que consiste em alertar os condutores para riscos de acidentes de trânsito. A iniciativa do movimento foi em função do número de acidentes com gravidade no país.

Procuramos conscientizar o máximo nesses cinco meses de campanha. Hoje, por exemplo, fizemos ações simultâneas de abordagem educativa com motociclistas em 46 municípios, onde eles foram parados recebendo alertas sobre segurança Givaldo Vieira