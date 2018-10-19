Escritório em Londres processa acionista da Samarco por lama

População faz fila em Colatina para entrar com ação contra a controladora da Samarco na Inglaterra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma ação internacional bilionária vai pedir indenização para os atingidos pela tragédia do Rio Doce. Em novembro de 2015, o rompimento da Barragem de Fundão, que armazenava rejeitos de mineração, destruiu cidades ribeirinhas, a vida no rio e a de 19 pessoas.

O ação, que está sendo movida pelo escritório angloamericano SPG Law, será levada aos tribunais de Londres. O seu alvo é a BHP Billiton, que ao lado da Vale, é uma das empresas controladoras da Samarco. Foi a barragem da mineradora que se rompeu em novembro de 2015.

Segundo o advogado Pedro Luiz de Andrade Domingos, coordenador das ações da SPGLaw no Estado, todos os que se sentirem atingidos pelo desastre podem pedir a indenização. Todas as pessoas físicas, jurídicas e prefeituras que quiserem pleitear o seu direito na Inglaterra podem participar, em ações individuais ou coletivas. É uma estratégia de defesa a mais para os atingidos pela destruição, pontuou.

Domingos explicou ainda que a ação internacional não conflita com outras ações que estejam sendo movidas no Brasil. Até mesmo quem já entrou com pedido de indenização no Brasil pode participar da ação internacional. Estamos trabalhando de forma cooperada para que seja possível uma reparação mais ampla, explicou.

FILAS

Em vários municípios capixabas localizados às margens do Rio Doce tem sido registradas longas filas em frente a escritórios de advocacia. O assunto chamou a atenção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Colatina, que após verificação constatou que não há irregularidades no processo. Não há nenhuma ilegalidade, relatou o presidente Dionísio Balarine Neto.

Neto é um dos que deverá ingressar as fileiras da ação como um dos atingidos. Destaca porém que as pessoas devem ter cuidado e entregar documentos somente a advogados. O caminho é procurar um advogado de confiança e ele vai orientar sobre o que precisa ser feito. Não entregue documentos a quem não é advogado ou a um intermediário, disse.

O advogado Domingos destacou que não é cobrado nenhum valor dos clientes. Nenhum advogado está autorizado a cobrar nada, nem a cópia dos clientes. Se obtivermos êxito na ação, um valor de até 30% da indenização será destinado como pagamento ao escritório SPG Law e aos advogados credenciados no Brasil, diz.

Procurada pela reportagem, a BHP Billiton no Brasil informou que acompanha o assunto.

PRAZO VAI ATÉ SEMANA QUE VEM

O prazo para ingressar na ação internacional vai até a próxima quinta-feira, segundo o advogado Pedro Luiz de Andrade Domingos, coordenador das ações da SPGLaw no Estado. A pressa decorre do prazo prescricional brasileiro, relata.

De acordo com Domingos, a regra de prescrição no de danos patrimoniais no Código Civil é de três anos a partir do dano. O acidente ocorreu em 5 de novembro de 2015. Não queremos levar o cliente ao risco de participar da ação e não conseguir por conta de prazo previsto em lei brasileira, pondera.

Em seu site, em português, a SPG Law relata que combina as experiências dos principais advogados do Reino Unido com os recursos financeiros e a expertise dos advogados americanos.