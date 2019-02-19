Escorregador de emergência é aberto em avião no aeroporto de Vitória

Avião da Azul no aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução/Aviação Total/Facebook

Um procedimento utilizado para evacuação de emergência em aeronaves chamou atenção nesta segunda-feira (18), no aeroporto de Vitória. Um avião da companhia aérea Azul abriu o escorregador de emergência da aeronave AD4977 (Vitória-Guarulhos) em solo.

Quem viu a cena ficou curioso para saber o que estava acontecendo. A Azul, informou, no entanto, que o incidente não causou nenhum dano no plano de voo.

"Por motivos operacionais, a escorregadeira da aeronave que realizou o voo AD4977 (Vitória-Guarulhos) foi acionada em solo, na tarde de ontem (18). A companhia ressalta que o incidente não impactou a segurança da operação e que, após a troca da escorregadeira, o voo decolou de Vitória normalmente".