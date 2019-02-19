Escorregador de emergência é aberto em avião no aeroporto de Vitória

Um procedimento utilizado para evacuação de emergência em aeronaves chamou atenção nesta segunda-feira (18), no aeroporto de Vitória. Um avião da companhia aérea Azul abriu o escorregador de emergência da aeronave AD4977 (Vitória-Guarulhos) em solo.
Quem viu a cena ficou curioso para saber o que estava acontecendo. A Azul, informou, no entanto, que o incidente não causou nenhum dano no plano de voo.
"Por motivos operacionais, a escorregadeira da aeronave que realizou o voo AD4977 (Vitória-Guarulhos) foi acionada em solo, na tarde de ontem (18). A companhia ressalta que o incidente não impactou a segurança da operação e que, após a troca da escorregadeira, o voo decolou de Vitória normalmente".
A Infraero também foi demanda sobre o incidente para saber os motivos para a abertura do escorregador de emergência, mas até a publicação desta reportagem não havia se posicionado.