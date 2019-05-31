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Bairro Itapoã

Escombros de prédio que desabou em Vila Velha são removidos

Os custos da remoção dos escombros serão debitados aos proprietários do imóvel, que já foram notificados

Publicado em 

31 mai 2019 às 20:43

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 20:43

Escombros foram retirados em Vila Velha Crédito: Félix Falcão | Semcom-PMVV
Cerca de 600 toneladas de escombros do prédio que caiu durante a madrugada de sexta-feira (24), no bairro Itapoã, em Vila Velha, começaram a ser removidas pela prefeitura do município, na manhã desta sexta-feira (31), uma semana após o acidente. A empresa contratada tem três dias úteis para realizar o trabalho, mas a previsão é que o entulho seja retirado até sábado (1).
> Fachada de prédio desaba após chuva em Cariacica
De acordo com a prefeitura, o entulho irá para um local devidamente licenciado. Os custos da remoção dos escombros serão debitados aos proprietários do imóvel, que já foram notificados.
VÍDEO
O edifício de quatro andares andares estava localizado na Rua Milton Caldeira e caiu por volta das 5h30. Segundo moradores, o prédio estava desabitado há pelo menos 14 anos, desde 2005. Os moradores disseram ainda que havia uma placa de interditado no edifício e que a estrutura apresentava várias rachaduras.

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