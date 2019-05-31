Escombros de prédio que desabou em Vila Velha são removidos

Cerca de 600 toneladas de escombros do, começaram a ser removidas pela prefeitura do município, na manhã desta sexta-feira (31), uma semana após o acidente. A empresa contratada tem três dias úteis para realizar o trabalho, mas a previsão é que o entulho seja retirado até sábado (1).

De acordo com a prefeitura, o entulho irá para um local devidamente licenciado. Os custos da remoção dos escombros serão debitados aos proprietários do imóvel, que já foram notificados.

O edifício de quatro andares andares estava localizado na Rua Milton Caldeira e caiu por volta das 5h30. Segundo moradores, o prédio estava desabitado há pelo menos 14 anos, desde 2005. Os moradores disseram ainda que havia uma placa de interditado no edifício e que a estrutura apresentava várias rachaduras.