Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • ES tem previsão de frente fria, ventos fortes e ondas de 3,5 metros
Aviso meteorológico

ES tem previsão de frente fria, ventos fortes e ondas de 3,5 metros

A passagem desse sistema poderá provocar ondas em alto-mar de até 3,5 metros de altura; alerta foi feito pela Marinha do Brasil

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 21:12

Publicado em 

01 ago 2019 às 21:12
Ventos fortes no calçadão de Camburi Crédito: Marcelo Prest
Junto com a frente fria que está prevista para chegar ao Espírito Santo no final desta semana, deve vir, também, ventos fortes com velocidade de até 60 km/h. O alerta foi feito pela Marinha do Brasil no início da tarde desta quinta-feira (1).
No aviso meteorológico, o órgão relata que o sistema frontal vai provocar os ventos fortes entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e no Espírito Santo, ao Sul de Marataízes entre esta sexta-feira (2) e domingo (4) pela manhã.
> Nova frente fria chega no fim de semana no ES
A passagem desse sistema poderá provocar, ainda, ondas em alto-mar de até 3,5 metros de altura no litoral capixaba. Haverá também condições favoráveis à ocorrência de ressaca.
A Marinha pede que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo frente fria litoral mar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados