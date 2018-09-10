ES tem operação contra desmatamento da Mata Atlântica

Mata Atlântica no ES Crédito: Arquivo

Uma operação de fiscalização contra o desmatamento da Mata Atlântica teve início no Espírito Santo e em mais 14 estados nesta segunda-feira (10). A Operação Nacional Mata Atlântica em Pé tem como objetivo proteção e recuperação do bioma a partir da identificação de áreas degradadas, dos responsáveis pelas agressões e cobrança de reparação dos danos.

(MPES), por meio do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caoa) e das Promotorias de Justiça, fazem parte da ação. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caoa) e das Promotorias de Justiça, fazem parte da ação.

Mata Atlântica em Pé deve durar, no ES, até quarta-feira (12) e até quinta (13), no Ceará e em Minas Gerais. A fiscalização será conduzida e coordenada por equipes formadas por representantes dos Ministérios Públicos e órgãos públicos ambientais de cada estado. A Operação Nacionalem Pé deve durar, no ES, até quarta-feira (12) e até quinta (13), no Ceará e em Minas Gerais. A fiscalização será conduzida e coordenada por equipes formadas por representantes dos Ministérios Públicos e órgãos públicos ambientais de cada estado.

Além do Espírito Santo, a operação é realizada no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará.

Os Centros de Apoio Operacional do Meio Ambiente dos MPs dos Estados assumirão as tarefas de sistematizar os resultados das fiscalizações. Na sequência, encaminharão os relatórios, junto com material de apoio, às Promotorias de Justiça das comarcas onde forem identificados os danos ambientais.