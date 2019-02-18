Um aviso meteorológico de atenção que inclui chuvas, granizo, tempestade de raios e ventania para várias regiões do Brasil, inclusive o Espírito Santo, foi publicado pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nesta segunda-feira (18).
De acordo com o alerta, que vale até a meia-noite de terça-feira (18), poderão ocorrer chuvas fortes com descargas elétricas, rajadas de vento, acumulados pontuais de chuva e granizo eventual, nos períodos da tarde e noite.
De acordo com o Instituto Nacionoal de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (18) o tempo deve ficar nublado nas regiões Norte, Noroeste e Centro-Oeste do Espírito Santo. Já as demais regiões podem ficar com o céu parcialmente nublado, com ocorrências de chuvas isoladas.
ES tem alerta de chuva de granizo e tempestade de raios
Para esta terça-feira (19), a previsão do Inpe é de rajadas moderadas de vento, dia parcialmente nublado e com possibilidade de chuva em áreas isoladas a qualquer momento por todo o ES. Mesmo com o tempo fechado, o tempo deve permanecer abafado. De acordo com informações do Climatempo, a temperatura máxima esperada é de 32°C e, a mínima, de 24°C.
Na quarta (20), o tempo por todo o território capixaba deve ser parcialmente nublado e o tempo deve ser muito quente, podendo registrar a máxima de 34°C e, a mínima, de 24°C.
Já para a quinta-feira (21) devem ocorrer pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana do ES. A temperatura máxima esperada é de 32°C e, a mínima, de 24°C.