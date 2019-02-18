ES tem alerta de chuva de granizo e tempestade de raios

Para esta terça-feira (19), a previsão do Inpe é de rajadas moderadas de vento, dia parcialmente nublado e com possibilidade de chuva em áreas isoladas a qualquer momento por todo o ES. Mesmo com o tempo fechado, o tempo deve permanecer abafado. De acordo com informações do, a temperatura máxima esperada é de 32°C e, a mínima, de 24°C.