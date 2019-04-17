ES: previsão do tempo no feriadão deve variar entre tempo instável e sol

Há probabilidade de pancadas de chuva pelo menos até sexta e domingo de Páscoa o tempo deverá ser de sol e calor Crédito: Ângela Ruiz | Climatempo

Se você planeja viajar no feriado da Semana Santa e Páscoa, fique atento às condições do tempo a partir desta quinta-feira (18) nas regiões do Espírito Santo. A chuva, que apareceu essa semana com muita intensidade, principalmente em Vitória, durante o feriado deve vir de forma mais branda.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou alerta para chuvas e vendaval em algumas regiões do Estado, mas na quinta o tempo começa a se acalmar e até o domingo de Páscoa a previsão é de sol e calor, de acordo com a previsão do Climatempo e do Incaper. Nesta quarta-feira (17), o, mas na quinta o tempo começa a se acalmar e até o domingo de Páscoa a previsão é de sol e calor, de acordo com a previsão doe do

QUINTA-FEIRA

Nesta quinta-feira (18), o tempo ainda fica instável no Estado, e o céu pode ter muitas nuvens em alguns momentos do dia, principalmente na Grande Vitória. Nas regiões Sul, Serrana, Norte, Noroeste e Nordeste o tempo também fica fechado e há chance de chuva a qualquer momento.

Na Região Serrana, a mínima pode ser de 18°C e máxima de 27°C, enquanto em Vitória a mínima deve ser de 22°C e máxima de 31°C.

SEXTA-FEIRA

Grande Vitória, no leste serrano e por toda a Região Nordeste. A chuva deve ser menos frequente nas demais áreas do Espírito Santo. Na sexta-feira (19) do feriado, a presença da umidade favorece a formação de nuvens e provoca chuva em alguns momentos na, no leste serrano e por toda a Região Nordeste. A chuva deve ser menos frequente nas demais áreas do Espírito Santo.

Em Vitória, a temperatura máxima esperada é de 29°C e a mínima prevista é de 21°C.

SÁBADO

Já o sábado (20) deve ser com predomínio de sol e calor no Espírito Santo. Chove entre a madrugada e manhã apenas na Grande Vitória, no leste serrano e por toda a Região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários. O tempo fica aberto e não deve chover nas demais áreas.

DOMINGO DE PÁSCOA

E no domingo (21) de Páscoa, haverá poucas nuvens e o tempo fica no Espírito Santo. Não há previsão de chuva para nenhuma região do ES.