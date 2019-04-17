Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • ES: previsão do tempo no feriadão deve variar entre tempo instável e sol
Páscoa

ES: previsão do tempo no feriadão deve variar entre tempo instável e sol

Até sexta-feira (19), o tempo ainda deve ser instável. Sábado e domingo de Páscoa, o sol deve predominar em todo Espírito Santo

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 12:08

Publicado em 

17 abr 2019 às 12:08
Há probabilidade de pancadas de chuva pelo menos até sexta e domingo de Páscoa o tempo deverá ser de sol e calor Crédito: Ângela Ruiz | Climatempo
Se você planeja viajar no feriado da Semana Santa e Páscoa, fique atento às condições do tempo a partir desta quinta-feira (18) nas regiões do Espírito Santo. A chuva, que apareceu essa semana com muita intensidade, principalmente em Vitória, durante o feriado deve vir de forma mais branda. 
Nesta quarta-feira (17), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou alerta para chuvas e vendaval em algumas regiões do Estado, mas na quinta o tempo começa a se acalmar e até o domingo de Páscoa a previsão é de sol e calor, de acordo com a previsão do Climatempo e do Incaper
QUINTA-FEIRA
Nesta quinta-feira (18), o tempo ainda fica instável no Estado, e o céu pode ter muitas nuvens em alguns momentos do dia, principalmente na Grande Vitória. Nas regiões Sul, Serrana, Norte, Noroeste e Nordeste o tempo também fica fechado e há chance de chuva a qualquer momento.
Na Região Serrana, a mínima pode ser de 18°C e máxima de 27°C, enquanto em Vitória a mínima deve ser de 22°C e máxima de 31°C.
> Semana Santa e Dia do Trabalho: o expediente dos servidores do ES
SEXTA-FEIRA
Na sexta-feira (19) do feriado, a presença da umidade favorece a formação de nuvens e provoca chuva em alguns momentos na Grande Vitória, no leste serrano e por toda a Região Nordeste. A chuva deve ser menos frequente nas demais áreas do Espírito Santo.
Em Vitória, a temperatura máxima esperada é de 29°C e a mínima prevista é de 21°C.
SÁBADO
Já o sábado (20) deve ser com predomínio de sol e calor no Espírito Santo. Chove entre a madrugada e manhã apenas na Grande Vitória, no leste serrano e por toda a Região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários. O tempo fica aberto e não deve chover nas demais áreas.
DOMINGO DE PÁSCOA
E no domingo (21) de Páscoa, haverá poucas nuvens e o tempo fica no Espírito Santo. Não há previsão de chuva para nenhuma região do ES.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatempo feriado Páscoa Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra
Imagem de destaque
Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados