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Preocupação

Erosão em Guarapari: comerciantes acumulam prejuízos e pedem solução

A erosão atinge a rodovia ES 060 há pelo menos quatro anos

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 16:33

Publicado em 

16 abr 2019 às 16:33
Ressaca em Meaípe Crédito: Oldair Rossi | Defesa Civil
Moradores e comerciantes da orla de Meaípe, em Guarapari, pedem uma solução definitiva para a erosão que compromete a Rodovia ES 060, mais conhecida como Rodovia do Sol. Eles pedem que a estrada seja interditada, pois temem que acidentes ocorram no local.
> Prefeitura promete obra para acabar com erosão na Curva da Jurema
Idalina Vieira Matos de 72 anos tem um restaurante há mais de 50 anos em Meaípe. Ela contou que desde que a erosão começou, teve prejuízos, pois a quantidade de clientes diminuiu. “O governo não está fazendo nada por aqui. A situação da rodovia está bem crítica, tem que tomar uma providência. Aqui é um lugar gastronômico, já não temos praia. Os turistas não frequentam mais aqui. Fica difícil”, lamentou.
A presidente da Associação de Moradores de Meaípe, Marlene Celda acredita que a rodovia deve ser interditada pois está comprometida. “A estrada está bem danificada. Pedimos que eles façam um trabalho de verificação, pois temos riscos. Nós já estamos com esse problema da erosão há quatro anos, o DER faz serviços paliativos várias vezes, mas estamos precisando do controle da maré e o engordamento da faixa de areia”.
Marlene ainda contou que já chegou a participar de duas audiências com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e na época foram informados que um estudo no local. “Fizemos o pedido de uma nova reunião e estamos aguardando, pois queremos saber como está esse estudo”, disse.
O QUE DIZ O DER
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou por meio de nota que monitora constantemente o trecho e que uma equipe de conservação iniciará, até o fim da primeira quinzena do mês que vem, o trabalho de recuperação da rodovia.
Questionados sobre qual obra será feita para conter a erosão, o órgão informou que o tipo de intervenção no trecho está sendo estudado pela equipe técnica.

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