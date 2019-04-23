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Ilha do Boi e Ilha do Frade

Entenda por que mancha se formou no mar em Vitória

Mancha foi observada entre as ilhas do Frade e do Boi; prefeitura garante que não há riscos para banhistas

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 19:47

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 abr 2019 às 19:47
Mancha no mar entre a Ilha do Frade e a Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
Uma mancha espessa e escura foi registrada por internautas entre a Ilha do Boi e a Ilha do Frade, em Vitória — próximo a Curva da Jurema — e enviada a reportagem do Gazeta Online na manhã desta terça-feira (23). 
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A reportagem acionou a Prefeitura de Vitória e, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), o órgão informou que oceanógrafos estiveram no local e constataram que se trata da reprodução de micro-organismos (plâncton) no mar — e que isto é natural para este período. 
"Em Vitória, normalmente não há ocorrência de micro-organismos deste tipo que causam problemas a banhistas", complementou a secretaria em nota. Para acessar os pontos próprios e impróprios para banho em Vitória, clique aqui.
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