Entenda por que mancha se formou no mar em Vitória

Uma mancha espessa e escura foi registrada por internautas entre a Ilha do Boi e a Ilha do Frade, em Vitória — próximo a Curva da Jurema — e enviada a reportagem do Gazeta Online na manhã desta terça-feira (23).
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A reportagem acionou a Prefeitura de Vitória e, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), o órgão informou que oceanógrafos estiveram no local e constataram que se trata da reprodução de micro-organismos (plâncton) no mar — e que isto é natural para este período.
"Em Vitória, normalmente não há ocorrência de micro-organismos deste tipo que causam problemas a banhistas", complementou a secretaria em nota. Para acessar os pontos próprios e impróprios para banho em Vitória, clique aqui.
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