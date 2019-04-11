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Pista liberada

Engavetamento e veículo com pane complicam trânsito na Terceira Ponte

O trânsito ficou complicado, mas foi liberado por volta de 9h20 pela Rodosol

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 12:14

Publicado em 

11 abr 2019 às 12:14
Trânsito na Terceira Ponte está afetado nos dois sentidos Crédito: Reprodução/Rodosol
Um engavetamento envolvendo três veículos no sentido Vila Velha - Vitória, e um veículo com pane seca, no sentido Vitória - Vila Velha, complicaram o trânsito na Terceira Ponte na manhã desta quinta-feira (11) por quase uma hora. 
Segundo informações da Rodosol, o engavetamento aconteceu no km 1300, sentido Vitória, às 8h48. Não há informações sobre feridos e uma equipe de resgate da concessionária atendeu a ocorrência e liberou a via por volta de 9h20.
Já o veículo com pane, no sentido Vila Velha, está no km 1 e também afetou o tráfego. Uma equipe da Rodosol foi acionada para o atendimento. Neste momento, o tráfego está normalizado nos dois sentidos.
 

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