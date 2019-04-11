Engavetamento e veículo com pane complicam trânsito na Terceira Ponte

Trânsito na Terceira Ponte está afetado nos dois sentidos Crédito: Reprodução/Rodosol

Um engavetamento envolvendo três veículos no sentido Vila Velha - Vitória, e um veículo com pane seca, no sentido Vitória - Vila Velha, complicaram o trânsito na Terceira Ponte na manhã desta quinta-feira (11) por quase uma hora.

Segundo informações da Rodosol, o engavetamento aconteceu no km 1300, sentido Vitória, às 8h48. Não há informações sobre feridos e uma equipe de resgate da concessionária atendeu a ocorrência e liberou a via por volta de 9h20.

Já o veículo com pane, no sentido Vila Velha, está no km 1 e também afetou o tráfego. Uma equipe da Rodosol foi acionada para o atendimento. Neste momento, o tráfego está normalizado nos dois sentidos.