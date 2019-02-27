  • Enfermeira paga conta de desconhecido ao achar boleto no chão no ES
Honestidade em Vila Velha

Enfermeira paga conta de desconhecido ao achar boleto no chão no ES

Além do carnê, havia uma quantia em dinheiro no chão; como o valor encontrado não correspondia ao total da cobrança, a enfermeira ainda inteirou do próprio bolso para quitar a dívida de quem sequer conhece

27 fev 2019 às 01:49

A enfermeira Aline Bispo, de 30 anos Crédito: Arquivo Pessoal
Em meio à tanta desonestidade, uma capixaba fez a diferença no último 22 de janeiro. É que a enfermeira Aline Bispo, de 30 anos, encontrou um boleto, com a quantia de R$ 350, na Avenida Hugo Musso, em Vila Velha, e, após não localizar o dono, foi até a lotérica e efetuou o pagamento da conta. 
Ao Gazeta Online, a jovem contou que estava saindo da aula de pilates, por volta das 12 horas, quando viu notas de dinheiro e o boleto no chão. "Pensei em perguntar por ali se era de alguém mas, com medo de alguém agir de má fé, levei o carnê pra casa", disse.
Por meio das redes sociais, ela tentou localizar o dono do carnê, mas sem sucesso. Sem nem pensar duas vezes, ela resolveu pagar a conta, mas o dinheiro encontrado junto ao boleto não era suficiente. Segundo a enfermeira, o valor da conta era de R$ 370,00, e o boleto ainda estava atrasado, o que gerou juros. O valor total pago foi de R$ 401,00.
"Nem me importo com o dinheiro que tive de completar, senão eu teria que ficar com os R$ 350,00 esperando a pessoa aparecer. E se eu não a encontrasse? Aí paguei. Meus pais me ensinaram pra nunca ficar com o que não é nosso. Então se passasse até o troco do supermercado, eu voltava e devolvia. Imagina, perder um dinheiro que você esperou tanto receber pra pagar aquela conta", finalizou.
