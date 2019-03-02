Em 10 horas, sete incêndios são combatidos na Grande Vitória

A sexta-feira (1º), véspera de feriadão, foi repleta de incêndios em vegetações da Grande Vitória. Desde as 7h da manhã até as 17h de hoje, o Corpo de Bombeiros combateu sete incêndios nos municípios da Serra, Cariacica e Vila Velha.
O tenente-coronel da corporação, Rodrigo Ribeiro, conversou por telefone com a reportagem do Gazeta Online. "Possivelmente a origem dos incêndios é criminosa, porque alguém ateou fogo em alguma coisa. Dificilmente vamos atribuir a origem a um fenômeno natural, mas podemos afirmar que, por conta do calor, esse fogo pode se propagar muito mais fácil e rápido", explicou.
O fogo foi combatido em sete bairros: na Serra, pegou fogo nas vegetações de Cidade Continental, Nova Almeida, Val Paraíso e Praia Grande; em Cariacica, em Castelo Branco e, em Vila Velha, na Praia da Costa e no Jockey de Itaparica.
SOBREVOO EM FUNDÃO
Neste sábado (2), está previsto que o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) faça um sobrevoo em Fundão para tentar localizar um possível foco de incêndio que tem causado forte cheiro de queimado na cidade.
"Está agendado para amanhã cedo um sobrevoo na região. É possível que tenha algum incêndio ali na região de Praia Grande, em Fundão. Disseram que tem forte cheiro de fumaça desde cedo mas não tem endereço com precisão. Peço para que os moradores da região nos informem, pode ser até pela nossa rede social", detalhou o tenente-coronel.