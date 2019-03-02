Em 10 horas, sete incêndios são combatidos na Grande Vitória

Incêndio atingiu área de restinga em Nova Almeida, na Serra Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros combateu sete incêndios nos municípios da Serra, Cariacica e Vila Velha. A sexta-feira (1º), véspera de feriadão, foi repleta de incêndios em vegetações da Grande Vitória. Desde as 7h da manhã até as 17h de hoje, ocombateu sete incêndios nos municípios da

O tenente-coronel da corporação, Rodrigo Ribeiro, conversou por telefone com a reportagem do Gazeta Online. "Possivelmente a origem dos incêndios é criminosa, porque alguém ateou fogo em alguma coisa. Dificilmente vamos atribuir a origem a um fenômeno natural, mas podemos afirmar que, por conta do calor, esse fogo pode se propagar muito mais fácil e rápido", explicou.

O fogo foi combatido em sete bairros: na Serra, pegou fogo nas vegetações de Cidade Continental, Nova Almeida, Val Paraíso e Praia Grande; em Cariacica, em Castelo Branco e, em Vila Velha, na Praia da Costa e no Jockey de Itaparica.

SOBREVOO EM FUNDÃO

Neste sábado (2), está previsto que o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) faça um sobrevoo em Fundão para tentar localizar um possível foco de incêndio que tem causado forte cheiro de queimado na cidade.