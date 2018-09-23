Ecoturismo: Guarapari entra na Rota das Baleias

Mais uma opção de ecoturismo foi iniciada no Espírito Santo. Neste sábado (22) foi realizada a primeira saída de observação de baleias em Guarapari. Foram observadas 5 baleias, uma fêmea com filhote bem perto da costa e dezena de saltos e batidas de nadadeiras das jubartes. Na expedição com turistas, o Projeto Amigos da Jubarte monitorou e pode orientar o início da atividade sustentável.
Além do manguezal, das ilhas, das praias e dos mergulhos, as baleias-jubartes são mais um tesouro no mar capixaba. O Oceanografo Paulo Rodrigues informou que a empresa CIA do Mergulho, organizadora do passeio, participou da capacitação teórica e prática realizada pelo Instituto Baleia jubarte em 2018, e está apta para a atividade.
Foram observadas 5 baleias, uma fêmea com filhote bem perto da costa e dezena de saltos e batidas de nadadeiras das jubartes.