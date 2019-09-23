Bombeiros retiram materiais de loja incendiada na Vila Rubim Crédito: José Carlos Schaeffer

loja foi destruída por um incêndio na última sexta-feira (20) na Vila Rubim, em Vitória. O coordenador do órgão, Jonathan Jantorno, informou que ainda nesta segunda o proprietário da loja seria notificado para realizar reestruturações na parte danificada. A Defesa Civil de Vitória esteve, na manhã desta segunda-feira (23), na região em que umana Vila Rubim, em Vitória. O coordenador do órgão, Jonathan Jantorno, informou que ainda nesta segunda oseria notificado para realizar reestruturações na parte danificada.

Em uma primeira análise realizada pela Defesa Civil no último sábado, não foi identificado risco de desabamento do prédio, mas segundo o órgão, a interdição se faz necessária pois os bombeiros ainda concluem os trabalhos de rescaldo e também por que a laje do galpão localizado atrás do prédio corre risco de desabamento.

Segundo o coordenador, após o término do trabalho dos bombeiros uma nova vistoria será realizada, mas já nesta manhã, o proprietário da loja será notificado para realizar reestruturações na parte danificada.

Your browser does not support the audio element. Dono de loja que pegou fogo na Vila Rubim será notificado para obras

"O proprietário vai precisar fazer algumas intervenções como escoramento e retirada de uma parte da laje. Ainda nesta manhã vamos fazer a intimação para que ele assuma a responsabilidade e inicie os trabalhos de reestruturação da área para, aí sim, a gente verificar se existe a necessidade de manter a interdição, ou não, dessa área", explicou.

O proprietário da loja, Moisés Alves, esteve no local na manhã desta segunda-feira onde foi notificado por equipes da Defesa Civil, e já solicitou a realização dos serviços ainda para esta tarde. "Esse trabalho vai ser iniciado. Já veio um engenheiro, fez a vistoria e constatou que realmente existe o risco e precisa do escoramento. O trabalho vai ser iniciado na parte da tarde para poder dar segurança", disse.

IMÓVEIS CONTINUAM INTERDITADOS

Oito imóveis que ficam no entorno da loja que foi destruída pelo incêndio continuam interditados, incluindo um prédio de 12 andares localizado ao lado da loja. Cerca de 70 moradores estão desalojados. Segundo o coordenador da Defesa Civil, as interdições são por prazo indeterminado por conta da gravidade do acidente. que foi destruída pelo incêndio continuam interditados, incluindo um prédio de 12 andares localizado ao lado da loja. Cerca de 70 moradores estão desalojados. Segundo o coordenador da Defesa Civil, as interdições são por prazo indeterminado por conta da gravidade do acidente.

Sobre o destino dessas famílias, a Defesa Civil informou que todas foram para casa de parentes e amigos. Na sexta-feira, duas famílias foram encaminhadas para abrigos da prefeitura, mas logo depois também se encaminharam para casa de familiares. Segundo Jonathan Jantorno, quase todos os imóveis eram alugados e as famílias já estão se mobilizando em busca de outros locais.