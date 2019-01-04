Navio-escola da Marinha Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

Quem está se programando para o final de semana, neste domingo (06), das 14 às 17 horas, tem a opção de visitar o Navio-Escola "Brasil", da Marinha do Brasil, que estará aberto para visitação pública e gratuita no Porto de Vitória. O acesso ao Porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.

A estadia no Porto de Vitória faz parte da comissão de passagem de função à nova tripulação do navio, que realizará a 33ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (VIGM), que tem os propósitos de complementar, com ênfase na experiência prática, a formação dos futuros Oficiais da Marinha do Brasil; aprimorar a formação profissional e cultural desses jovens; e representar o Brasil nos diversos portos a serem visitados, promovendo o estreitamento dos laços com as nações amigas.

Your browser does not support the audio element. Domingo terá visitação gratuita de Navio-Escola da Marinha em Vitória

Durante a VIGM, são ministradas aulas práticas de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais, controle de avarias e administração naval, bem como é conduzida a importante fase de adaptação à vida de bordo.

Ao término da viagem, os Guardas-Marinha serão nomeados Segundos-Tenentes e distribuídos por todo o País, nos diversos navios e organizações militares da Marinha. A comissão de passagem de funções tem o propósito de habilitar a nova tripulação da 33ª VIGM, nas diversas atividades que serão conduzidas em 2019, na preparação do navio e durante viagem de instrução.

HISTÓRIA

O Navio-Escola “Brasil” foi construído pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a partir de um projeto desenvolvido pela Diretoria de Engenharia Naval, ambos órgãos da Marinha do Brasil. Sua construção foi iniciada em setembro de 1981 e, após dois anos, no dia 23 de setembro de 1983, o navio foi lançado ao mar, tendo sido incorporado à Marinha em 21 de agosto de 1986.

Ao longo de sua vida, o navio tem recebido diversas atualizações tecnológicas com a finalidade de oferecer um padrão de excelência aos futuros Oficiais da Marinha. A maioria proveniente de projetos desenvolvidos tanto pela Marinha do Brasil quanto por empresas nacionais, destacando-se um sistema de simulação tática e treinamento, importante recurso instrucional de operações navais; um centro de integração de sensores para navegação eletrônica; um sistema de controle de avarias e um sistema de controle e monitoramento da propulsão.