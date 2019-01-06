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Igreja

Dom Dario celebra primeira missa como arcebispo em comunidade carente

Milhares de fiéis acompanharam a procissão que passou por vários bairros até o local da missa, em São Benedito

Publicado em 06 de Janeiro de 2019 às 13:41

Publicado em 

06 jan 2019 às 13:41
Uma procissão animada por milhares de pessoas marcou a primeira missa celebrada por Dom Dario Campos como novo arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de Vitória, na manhã deste domingo (6). A procissão percorreu as ruas de Itararé, na Capital, seguida por fiéis da comunidade e por integrantes da Folia de Reis, até o bairro São Benedito, no Complexo da Penha, onde Dom Dario conduziu a missa.
A organização do evento estima que 1,3 mil pessoas participaram da procissão e da missa.
A missa foi realizada na quadra do Serviço de Engajamento Comunitário, projeto social da Igreja Católica que atende a centenas de famílias em vulnerabilidade social na região do Complexo da Penha, que engloba os bairros São Benedito, Bairro da Penha, Itararé, Bonfim, Consolação, Floresta e Engenharia.
A homilia teve foco na questão social, quando o arcebispo falou da importância do diálogo como forma de prevenção à violência.
Dom Dario Campos tomou posse como novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória neste sábado (05), na Catedral de Vitória. Segundo a arquidiocese, duas mil pessoas acompanham a cerimônia, entre elas o governador Renato Casagrande.
Natural de Castelo, no Sul do Estado, Dom Dario chega à Arquidiocese de Vitória depois de atuar no comando da diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Franciscano da Ordem dos Frades Menores, é sacerdote desde o final da década de 1970.
Com informações de Adalberto Cordeiro, da CBN Vitória.
 
 

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