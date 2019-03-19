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Vistoria

Dois hospitais em Vitória estão sem alvará do Corpo de Bombeiros

Vistoria nas unidades de saúde da Capital deve terminar nesta semana

Publicado em 19 de Março de 2019 às 10:11

Publicado em 

19 mar 2019 às 10:11
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (novo São Lucas) e HPM não receberam o alvará dos Bombeiros, pois também apresentam irregularidades Crédito: Vitor Jubini/Ricardo Medeiros
O problema da falta de alvarás não se restringe à área da educação. Há também unidades de saúde, de assistência social e prédios administrativos sem o documento que atesta segurança contra pânico e incêndio. O Hospital da Polícia Militar (HPM) e o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE - novo São Lucas) são dois dos que apresentam irregularidades.
Esse é um panorama apenas de Vitória, onde uma ação civil movida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) trouxe à tona que 171 prédios públicos municipais e 98 estaduais não tinham alvará, conforme A GAZETA divulgou com exclusividade, em setembro passado. À época, na primeira instância, a Justiça havia determinado que prefeitura e Estado teriam 180 dias para regularizar a situação, prazo que terminaria em fevereiro.
Ambos recorreram e conseguiram, por determinação do desembargador Walace Kiffer, a suspensão do prazo e que fosse marcada uma conciliação. A audiência foi realizada no final do mês passado, quando ficou definida, como prioridade, a vistoria das unidades de ensino, seguida das de saúde e assistência social. Os bombeiros receberam um prazo de 45 dias, a partir de 22 de fevereiro, para concluir o trabalho nessas áreas.
O tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva disse que a vistoria nas escolas termina esta semana, assim como nos hospitais. Além do HEUE e do HPM, que não receberam o alvará, o Hospital Central também já foi vistoriado e liberado. O Infantil e o Hemoes passarão pela fiscalização até sexta.
Já as 29 unidades básicas de saúde e os dois Pronto-Atendimentos (PAs) de Vitória serão vistoriados a partir da próxima segunda, trabalho que deve levar 15 dias. “Vamos dar conta do que foi prometido ao juiz”, assegurou Paiva.
Concluída essa fase, o relatório será apresentado à Justiça, que deverá marcar novos prazos para a vistoria nos demais prédios, e também para as adequações de problemas já identificados.
O subprocurador-geral do Estado para Assuntos Jurídicos, Jasson Hibner Amaral, esclareceu que haverá audiências periódicas, provavelmente a cada três meses, e nesses encontros o Estado vai apresentar a evolução das obras e medidas tomadas, relacionando as prioridades de cada período. “O mais importante é deixar as pessoas tranquilas de que não há risco iminente, nenhum prédio em situação de interdição”, ressaltou.
Os problemas do HEUE e do HPM não foram relacionados. Por nota, a assessoria da PM informou que “após a checagem técnica dos bombeiros, algumas recomendações foram feitas, para adequação da edificação, e estão sendo cumpridas, para que o alvará seja concedido o mais rápido possível.” Também por nota, a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que a vistoria no HEUE foi realizada na sexta-feira e que ainda aguarda o parecer da corporação para informar que medidas são necessárias para sua adequação.
SERRA: POSTOS DE SAÚDE ESTÃO IRREGULARES
Nenhuma unidade de saúde do município da Serra está regularizada. A informação foi passada pelo Corpo de Bombeiros após a coluna Leonel Ximenes, de A GAZETA, noticiar que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está apurando uma denúncia de falta de extintores de incêndio e alvará de funcionamento nas unidades de saúde.
Sobre a investigação, em nota, o MPES informou “que foram requisitadas informações à prefeitura do município. E se comprovadas as irregularidades, serão tomadas medidas previstas em lei.”
Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, além não estarem regularizadas, a Prefeitura da Serra também não solicitou, até o fechamento desta edição, a adequação da unidades de saúde.
“Nenhuma unidade de saúde da Serra está regularizada. E a prefeitura não tomou, ainda, nenhuma medida no sentido de buscar a regularização. Não foi feita nenhuma solicitação ao Corpo de Bombeiros”, afirmou o tenente-coronel Carlos Wagner.
Em nota, a Prefeitura da Serra firmou que as 40 unidades de saúde possuem extintor, e que está realizando a recarga deles. Disse também, que está em andamento processo licitatório para aquisição de suportes, placas de sinalização, bicos de mangueiras, entre outros, que permitirão as adequações necessárias para a solicitação dos alvarás, conforme normativa dos Bombeiros.
OPINIÃO DA GAZETA
A soberba do estado
Mais uma vez, é o caso do poder público que cobra demasiadamente do cidadão sem dar o exemplo. É absurdo que 96 escolas da rede municipal de Vitória não estejam aptas a receber o alvará do Corpo de Bombeiros, o que expõe estudantes e profissionais diariamente ao perigo. O mesmo vale para os hospitais, ambientes em que as pessoas deveriam se sentir minimamente seguras para tratar de seus problemas de saúde. Tudo porque o Estado continua soberbo, incapaz de cumprir suas próprias regras.

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