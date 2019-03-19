Dois hospitais em Vitória estão sem alvará do Corpo de Bombeiros

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (novo São Lucas) e HPM não receberam o alvará dos Bombeiros, pois também apresentam irregularidades Crédito: Vitor Jubini/Ricardo Medeiros

O problema da falta de alvarás não se restringe à área da educação . Há também unidades de saúde, de assistência social e prédios administrativos sem o documento que atesta segurança contra pânico e incêndio. O Hospital da Polícia Militar (HPM) e o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE - novo São Lucas) são dois dos que apresentam irregularidades.

Esse é um panorama apenas de Vitória, onde uma ação civil movida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) trouxe à tona que 171 prédios públicos municipais e 98 estaduais não tinham alvará, conforme A GAZETA divulgou com exclusividade, em setembro passado. À época, na primeira instância, a Justiça havia determinado que prefeitura e Estado teriam 180 dias para regularizar a situação, prazo que terminaria em fevereiro.

Ambos recorreram e conseguiram, por determinação do desembargador Walace Kiffer, a suspensão do prazo e que fosse marcada uma conciliação. A audiência foi realizada no final do mês passado, quando ficou definida, como prioridade, a vistoria das unidades de ensino, seguida das de saúde e assistência social. Os bombeiros receberam um prazo de 45 dias, a partir de 22 de fevereiro, para concluir o trabalho nessas áreas.

O tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva disse que a vistoria nas escolas termina esta semana, assim como nos hospitais. Além do HEUE e do HPM, que não receberam o alvará, o Hospital Central também já foi vistoriado e liberado. O Infantil e o Hemoes passarão pela fiscalização até sexta.

Já as 29 unidades básicas de saúde e os dois Pronto-Atendimentos (PAs) de Vitória serão vistoriados a partir da próxima segunda, trabalho que deve levar 15 dias. “Vamos dar conta do que foi prometido ao juiz”, assegurou Paiva.

Concluída essa fase, o relatório será apresentado à Justiça, que deverá marcar novos prazos para a vistoria nos demais prédios, e também para as adequações de problemas já identificados.

O subprocurador-geral do Estado para Assuntos Jurídicos, Jasson Hibner Amaral, esclareceu que haverá audiências periódicas, provavelmente a cada três meses, e nesses encontros o Estado vai apresentar a evolução das obras e medidas tomadas, relacionando as prioridades de cada período. “O mais importante é deixar as pessoas tranquilas de que não há risco iminente, nenhum prédio em situação de interdição”, ressaltou.

Os problemas do HEUE e do HPM não foram relacionados. Por nota, a assessoria da PM informou que “após a checagem técnica dos bombeiros, algumas recomendações foram feitas, para adequação da edificação, e estão sendo cumpridas, para que o alvará seja concedido o mais rápido possível.” Também por nota, a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que a vistoria no HEUE foi realizada na sexta-feira e que ainda aguarda o parecer da corporação para informar que medidas são necessárias para sua adequação.

SERRA: POSTOS DE SAÚDE ESTÃO IRREGULARES

Nenhuma unidade de saúde do município da Serra está regularizada. A informação foi passada pelo Corpo de Bombeiros após a coluna Leonel Ximenes, de A GAZETA, noticiar que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está apurando uma denúncia de falta de extintores de incêndio e alvará de funcionamento nas unidades de saúde.

Sobre a investigação, em nota, o MPES informou “que foram requisitadas informações à prefeitura do município. E se comprovadas as irregularidades, serão tomadas medidas previstas em lei.”

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, além não estarem regularizadas, a Prefeitura da Serra também não solicitou, até o fechamento desta edição, a adequação da unidades de saúde.

“Nenhuma unidade de saúde da Serra está regularizada. E a prefeitura não tomou, ainda, nenhuma medida no sentido de buscar a regularização. Não foi feita nenhuma solicitação ao Corpo de Bombeiros”, afirmou o tenente-coronel Carlos Wagner.

Em nota, a Prefeitura da Serra firmou que as 40 unidades de saúde possuem extintor, e que está realizando a recarga deles. Disse também, que está em andamento processo licitatório para aquisição de suportes, placas de sinalização, bicos de mangueiras, entre outros, que permitirão as adequações necessárias para a solicitação dos alvarás, conforme normativa dos Bombeiros.

OPINIÃO DA GAZETA

A soberba do estado