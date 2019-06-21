Dois ciclistas são atropelados em acidentes distintos em Vila Velha

Em Vila Velha, dois ciclistas foram atropelados em momentos diferentes. O primeiro foi atingido por um ônibus na noite desta quinta-feira (20), próximo ao Terminal de Vila Velha, enquanto o outro foi acertado por um carro na manhã desta sexta-feira (21) no bairro da Glória.

Era por volta das 23h quando um homem em uma bicicleta seguia pela avenida Luciano das Neves, quando tentou atravessar uma faixa de pedestre, mas foi atropelado por um ônibus do Transcol. O ônibus parou e entrou em contato com as autoridades.

A equipe do GAZETA ONLINE entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar, que informou que não tinha mais informações sobre este caso, nem sobre o estado de saúde do ciclista.

Na manhã desta sexta-feira (21), por volta das 7h, um outro ciclista passava pela ciclovia da avenida Jerônimo Monteiro e, quando chegou ao cruzamento com a rua São Pedro, no bairro da Glória, foi atingido por um carro. De acordo com a Polícia Militar o homem ficou com dores no corpo, mas recusou atendimento médico.