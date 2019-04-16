Do cinza ao colorido, comunidade se une para mudar praça em Timbuí

Nascido no Ceará, Mário César Gomes Freire, microempreendedor, veio para o Espírito Santo quando tinha seis anos. Ele conta que, quando chegou em Timbuí, tinham opções de diversão na rua. Campo de futebol, clube, áreas verdes. Hoje, depois de 25 anos, não existe mais nada disso. "As coisas foram se acabando. As, antes bem cuidadas e com plantas, não existiam mais".