Do catálogo para a vida: amizade para toda hora

A jornalista Kennya Gava e administradora Thais Torezani: forte lealdade Crédito: Marcelo Prest

Encontrar uma amizade para a vida toda é um privilégio, e a administradora Thais Torezani Baptistini, de 39 anos, conquistou uma no laço. Em 2002, ela terminou um relacionamento e quis buscar novas amizades. No impulso, a solução foi procurar o porteiro do prédio onde morava para lhe indicar uma vizinha. Em vez de bater na porta, ligou para a jornalista Kennya Gava após achar o número dela em uma lista telefônica. Hoje, as duas comemoram o Dia Internacional da Amizade, um forte vínculo que as une.

Eu tinha 23 anos na época que procurei a Kennya. Queria uma amiga para ir a umas baladinhas no fim de semana. Tive a excelente ideia de procurar o porteiro do prédio onde eu morava, na Praia da Costa, em Vila Velha, que me indicou a Kennya. Ela tinha a mesma idade que eu. Fiquei com medo da reação dela e preferi ligar a bater na porta do apartamento dela. Naquele tempo não tinha as redes sociais para entrar em contato com facilidade igual é hoje em dia, então achei o número do trabalho da Kennya nas páginas amarelas de um catálogo telefônico, lembra Thais.

Cheia de coragem e disposta a viver uma série de aventuras com a futura amiga, Thais ligou para Kennya e a chamou para sair. Porém, o comportamento da administradora assustou a jornalista na ocasião. Eu fiquei me perguntando porque ela não me interfonou. Era tão mais fácil. Eu tomei um susto e achei estranho. Mas como ela morava no meu prédio, decidi sair. Nosso primeiro passeio foi em um show da Wanessa Camargo que teve em um rodeio na Praça do Papa, em Vitória. Não tinha nada a ver comigo, eu era rockeira e Thais era do sertanejo, comenta Kennya.

Apesar das diferenças, o companheirismo se sobressaiu e as duas se tornaram grandes amigas. Uma subia na casa da outra de pijama. Todo fim de semana nós íamos em alguma boate. Passamos a fazer tudo juntas e não nos desgrudávamos, conta Thais.

CASAMENTO

Foi através da Thais, inclusive, que Kennya conheceu o atual marido. Ele era colega de faculdade da Thais e na época em que elas saíam toda sexta-feira, Kennya, que já era formada, assistia a aula da amiga. Eu fui o cupido e apresentei os dois. Quando se casaram fui convidada para ser madrinha. Também sou madrinha de consagração do filho da Kênya, o Davi, de sete anos. Ele é minha paixão., comenta Thais, que hoje está grávida de de seis meses.

Kennya também foi madrinha de casamento da Thais e agora acompanha a gravidez da amiga. No casamento dela eu acompanhei a escolha do vestido, fui a única a ver antes da cerimônia. Durante a minha gestação Thais me acompanhou muito e agora temos a gravidez dela. Hoje não moramos mais no mesmo prédio, mas nos falamos todos os dias., conta Kennya.

Até hoje as duas amigas brincam com as diferenças entre elas. Segundo a Kennya, ela é desorganizada enquanto Thais tem mania de organização.