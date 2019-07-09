Dívida de R$12 mil cai para R$76 em mutirão na Serra

Uma consumidora participante viu a dívida que tem com uma financeira, que ultrapassa R$ 12 mil, cair para R$ 76, com um desconto de mais de 99%. Em outro caso, uma promotora de vendas, que mora no bairro André Carloni, viu a dívida contraída ser reduzida de R$ 22.788,99 para R$ 182,14, com a possibilidade de parcelar em duas vezes.