Diarista perde 40 quilos depois de ficar presa em roleta de Transcol

Antes e depois da Vanessa Rigoni Crédito: Acervo Pessoal/Carlos Alberto Silva

Sabe aquele dia em que tudo parece dar errado? Pois é, ele pode ser um pontapé para a mudança de vida. A diarista Vanessa Rigoni, 41 anos, que o diga. No ano passado, ela ficou presa a uma roleta do Transcol quando voltava de um shopping com a mãe em Vitória.

As pessoas não me ajudaram, ficaram me olhando. Eu estava travada. Forcei tanto que consegui voltar para frente. Fiquei uma semana com a cintura roxa. Vanessa Rigoni

Envergonhada e pesando quase 140 quilos (138,6 kg), a moradora de Cobilândia, em Vila Velha, chorou. "Fiquei chorando sozinha na frente do ônibus - minha mãe já tinha passado pela roleta. Mas essa situação serviu para me despertar e pensar que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar, algo estava errado."

Nos primeiros dias após o episódio, ela não queria mais entrar em coletivos, com medo de acontecer tudo novamente. "Quando você é obeso, as pessoas te olham com preconceito. Pra ver se você vai conseguir sentar em uma cadeira sem quebrar, passar por uma roleta ou pular uma poça de água, por exemplo".

MUDANÇA

Decidida, Vanessa começou uma intensa pesquisa na internet sobre dietas com pouco carboidrato e, em 23 de abril deste ano, iniciou a mudança de hábitos. Trocou alimentos comuns do dia a dia - como pães e arroz - por batata-doce, inhame, abóbora, sempre em porções pequenas. "Fiquei quase dois meses só com as dicas da internet. Emagreci 14 quilos no primeiro mês e 12 no segundo. Até que fiquei sabendo de um grupo de emagrecimento (com orientação profissional). Gostei tanto que estou há cinco meses com eles, um incentiva o outro e trocamos receitas."

Hoje, ela já comemora a conquista de eliminar quase 40 quilos sem cirurgia.

Cheguei aos 99 quilos. Saí dos três dígitos da balança. Você não tem noção do que é isso. É uma coisa de outro mundo. Gordinho só compra roupa em lojas limitadas, as outras pessoas, não. Vanessa Rigoni

ATIVIDADE FÍSICA

Em junho, quando já estava emagrecendo, a diarista se matriculou na academia. "Tenho uma prima que é educadora física e ela sempre me incentivou. Não sou muito fã de academia, gosto mais de movimento. Aí fiz uma aula Muay Thai e gostei. Treino de segunda a sexta. Aos sábados, ando de bicicleta."

BARIÁTRICA

A mudança de vida deixou para trás também o desejo de fazer uma bariátrica. "Comecei a engordar com 20 anos. Já tinha ido em endocrinologista, tomei fórmula, fiz dietas mirabolantes, emagrecia e depois engordava mais. Fiz até consulta para fazer bariátrica. Mas descobri que tenho um aumento da prolactina (hormônio que produz o leite). Acabei fazendo o tratamento e não fiz a cirurgia. Esse aumento do hormônio era impedimento para a cirurgia". Veja imagens de Vanessa antes de emagrecer.

DESAFIO

Quem já tentou emagrecer entende que alguns alimentos são difíceis de trocar. No caso da Vanessa, a tentação número 1 é o pão de sal. "Foi o mais difícil de largar. Hoje eu olho para o pão e pergunto se ele está bem, porque eu estou ótima (risos)".

Ela conta que teve muita dor de cabeça no começo do processo de perda de peso, ao cortar alimentos com trigo que estava acostumada a comer (pães, arroz, bolo). Mas isso já passou.

Agora, ela é outra pessoa. "Repensei a minha vida. Eu olhava para a minha barriga deitada para cima e era aquele murundu, tudo muito grande. As minhas calças, bermudas... Como eu enchia isso tudo? Quarenta quilos é muito peso. Obrigada Deus".

Sobre o grupo que participa, Vanessa vê muitos benefícios. "Emagrecer em grupo ajuda muito. Até quem não é gordo pode ir. Aprendi muito nesse processo".

TCHAU, DORES!

Antes, ela tomava remédios para dor com frequência.

Sentia muita dor nos joelhos e na coluna. Hoje não tomo mais esses remédios. Antes, eu ia ao supermercado e chegava ofegante em casa. Hoje, vou andando e já volto guardando as compras. Tenho disposição o dia todo. Estou feliz da vida. Vanessa Rigoni

Ah, e a Vanessa é daquelas pessoas fortes. Desde que começou a emagrecer, não comeu uma fatia de pizza nem lanche. "Nem uma coxinha que eu era fanática", celebra.

E a transformação continua. "Quero chegar aos 75 quilos e daqui alguns anos vou tirar a pele que está sobrando".

Depois de tantas mudanças positivas, Vanessa vê o episódio no Transcol com outros olhos: "Bendita roleta (risos)".

MÃE

Quando passou pelo constrangimento dentro do ônibus, a diarista estava com a mãe. "Ela chorou junto comigo no Transcol. Nesse processo de emagrecimento, ela é o meu braço direito, o meu porto seguro", elogia.

GRUPO DE EMAGRECIMENTO

Com encontros semanais e desafios pelo WhatsApp, o grupo de emagrecimento foi uma alternativa para Vanessa eliminar peso. "Noventa por cento das pessoas são obesas pelo comportamento alimentar, não pela genética. As ferramentas de coaching fazem o paciente refletir. Ajustamos toda a vida da pessoa", conta a nutricionista clínica e esportiva Aline Sarmento, que também é especialista em coaching de emagrecimento e acompanha a diarista nesse processo.

Se você também quer mudar de hábitos, como se exercitar, Aline dá uma dica: