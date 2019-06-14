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Greve geral

Dez sindicalistas são detidos por esvaziar pneus de ônibus na Serra

Eles foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Atos na Grande Vitória são contra reforma da Previdência e cortes na Educação

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 10:36

Publicado em 

14 jun 2019 às 10:36
Dez sindicalistas foram detidos por esvaziar os pneus de ônibus na BR 101 e na Rodovia ES 010, na Serra. Segundo a Polícia Militar, duas vans e cinco ônibus com trabalhadores não conseguiram circular por conta dos pneus esvaziados. Em toda a Grande Vitória, no ES, e em outros Estados são realizados, na manhã desta sexta-feira (14), atos contra reforma da Previdência e cortes na Educação.
Ainda de acordo com a PM, os sindicalistas usaram carros para impedir a passagem dos ônibus e, com os coletivos parados, esvaziaram os pneus. Dos dez homens detidos, quatros deles foram flagrados com bolinhas de gude e pedras que, segundo a polícia, seriam lançados contra os ônibus com a ajuda de estilingues.
>Acompanhe atos no ES contra reforma da Previdência e cortes na Educação
Um sindicalista, que ficou ferido, foi levado o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Todos os conduzidos foram levados à Delegacia Regional de Serra. Um relatório final será divulgado somente ao final de todas as manifestações.
MANIFESTAÇÕES
Na Grande Vitória, a Terceira Ponte foi bloqueada já no final da madrugada. Manifestantes colocaram fogo em pneus, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu apagar. A Segunda Ponte também estava com trânsito muito complicado na manhã desta sexta-feira (14). Manifestantes colocaram fogo em pneus na Vila Rubim. O fogo foi apagado, mas eles continuaram manifestando, seguindo em direção ao Centro.
Nos pontos de ônibus, passageiros relatam poucos ônibus. Em alguns terminais, muitas filas se formaram além do normal. No Norte do Estado, em Linhares, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que havia manifestação na BR 101, em frente à viação Joana D'arc, no km 146 da rodovia. A pista lateral foi interditada por manifestantes. 
Pontos de bloqueio foram montados pelos manifestantes. Às 05:54 um bloqueio foi montado na entrada da Terceira Ponte sentido Vila Velha x Vitória. Foi montada uma barricada de pneus sendo colocado fogo, mantendo a via interditada, porém o fogo foi controlado pelos Bombeiros, que liberaram uma via. O trânsito já está totalmente desinterditado nos dois sentidos da Terceira Ponte.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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