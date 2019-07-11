Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Detonação de rocha interdita trecho da BR-101 entre Vila Velha e Guarapari
Nesta quinta

Detonação de rocha interdita trecho da BR-101 entre Vila Velha e Guarapari

O trecho ficará totalmente bloqueado a partir das 14h desta quinta

Publicado em 

11 jul 2019 às 12:57

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 12:57

Obras de duplicação na BR 101, no trecho que liga os municípios de Viana e Guarapari Crédito: Divulgação | Eco 101
Um trecho da BR 101, no km 319, no limite entre Vila Velha e Guarapari, ficará interditado a partir de 14h desta quinta-feira (11) devido a um desmonte de rochas. A pista ficará totalmente bloqueada por cerca de 1h30. O tráfego será liberado após a autorização do profissional encarregado da operação e limpeza das pistas no local.
A detonação de rochas faz parte das obras da duplicação da rodovia (duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto com 30km de extensão) entre Viana e Guarapari, que tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019.
A Eco 101 destaca que é importante lembrar que em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. E acrescenta que os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados